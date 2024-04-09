دعاء آخر رمضان وإحياء ليلة العيد.. روائع في ختام الشهر الفضيل

عزم رمضان على الرحيل فلم يبقَ منه إلا القليل، مرت الأيام المعدودات وكأنها غمضة عين لكن العبرة دائمًا بالخواتيم. ومع آخر أيامه، يحرص الكثيرون على ترديد أدعية مستحبة في ختام الشهر الفضيل واستقبال ليلة عيد الفطر المبارك.

أدعية مستحبة

اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام.

اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.

اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا.

الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، الحمد لله على عظيم المن والإنعام.

اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر.

اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبنني فيك وجميع المسلمين.

نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وطهارة النفس، وصدق النية، وصفاء الباطن والظاهر، ونور الختام لشهر الصيام.

اللهُمَّ إنها أيامًا تمضي بسرعة فاجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

إحياء ليلة العيد

ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب إحياء ليلتي العيدين (الفطر والأضحى)، وقال الإمام النووي في المجموع “اتفق أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين”، وقال في مواهب الجليل “استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى، والصلاة وغيرها”.

وذهب الحنفية إلى أن إحياءها يكون بصلاة العشاء في جماعة والعزم على صلاة الفجر جماعة، فإحياء ليلة العيد عند القائلين بها يكون بجمع الطاعات من ذكر وقراءة قرآن وصلاة ودعاء. وجاء في مغني المحتاج “ويسن إحياء ليلتي العيد بالعيادة من صلاة وغيرها من العبادات”.

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وذكر ابن الحاج “اعلم أنه لا يستحب لإحيائها الصلاة بالمسجد، ولا المواضع المشهورة كما يفعل في رمضان، بل كل إنسان في بيته لنفسه، ولا بأس أن يأتم به أهله وولده”.

وقد احتج الجمهور على الاستحباب بحديث “من قام ليلتي العيد محتسبًا لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب”، رواه ابن ماجة عن أبي أمامة. وقال النووي في حكمه على هذا الحديث “أسانيد الجميع ضعيفة”، ولكن عمل بها الفقهاء لتعلقها بفضائل الأعمال.

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- “وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان”.

كما أن ليلة العيد هي الليلة التي تخرج فيها زكاة الفطر وجوبا. ومما نحيي به ليلة العيد التكبير الذي يبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى الشروع في الصلاة. ومن المفيد أن يصلي المسلمون صلاة التسابيح في هذه الليلة، وقد حسن إسنادها ابن حجر.

أما في يوم العيد، فعن عبد الله بن مسعود قال “كان دعاء النبي ﷺ في العيدين: اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب” رواه الطبراني في الأوسط.