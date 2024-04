رغم المطر.. إفطار حاشد لمسلمي أوروبا في أبرز ميادين لندن (شاهد)

استقبل ميدان “الطرف الأغر” الذي يعد أهم ميادين العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، إفطارا جماعيا حاشدا لمسلمي أوروبا، تأكيدًا على التعايش والاندماج في المجتمع، وإظهارًا لوحدة المسلمين في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وقتل آلاف الأبرياء.

وتجمع نحو ثلاثة آلاف صائم داخل ساحة الميدان الشهيرة رغم هطل المطر، للمشاركة في هذا الحدث بحضور نواب البرلمان وشخصيات سياسية وأخرى قيادية من الجالية المسلمة في بريطانيا، كما حضر عمدة لندن صادق خان وشوهد وهو يوزع الوجبات على الصائمين، وتخللت الحدث عروض فنية وأناشيد إسلامية.

وفي معرض شكره للمتطوعين الذين أسهموا في تنظيم الحدث، قال عمدة لندن “إن أجمل ما في هذا الإفطار المفتوح هو أننا نشارك شعائر ديننا وفي الوقت ذاته نبرز قدرتنا على التعايش مع إخواننا من غير المسلمين. مثل هذه الفعاليات هي أفضل ترياق ضد أولئك الذين يريدون نشر الكراهية”.

Heard ⁦@SadiqKhan⁩ give countless interviews tonight to media orgs in the Middle East, Asia and broader Islamic channels. In every single one he noted the appalling plight of the 134 hostages captured by Hamas, along with the 1000s of innocents killed in Gaza. Important. pic.twitter.com/x5LOAaTOvt

— lee harpin (@lmharpin) April 8, 2024