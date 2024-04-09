شاهد: بكاء المصلّين في الجامع الأزهر لحظة الدعاء لغزة مع ختام رمضان

اختتم إمام الجامع التراويح بالتضرع إلى الله لنصرة المستضعفين في غزة

في ليلة الـ30 من رمضان الموافقة مساء الاثنين بادر إمام الجامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، بالدعاء لفلسطين وغزة.

وبث الأزهر الشريف عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو لصلاة التراويح، التي اختتم إمام الجامع دعاءها بالتضرع إلى الله لنصرة المستضعفين.

وقال الإمام بصوت متهدج مختلط بالعبرات “اللهم إن أهل غزة جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عطشى فاسقهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم”، ثم باشر الدعاء على الاحتلال ومن عاونه.

وبدا المصلون خلفه من جنسيات وألوان شتى وقد وحّدتهم الشعائر، وصادق المشاعر حيال غزة، يؤمنون على دعائه كلما دعا، فترتج بأصواتهم جنبات الجامع “آمين” علَ الله بها يشفي صدور قومٍ مؤمنين.

وأقيمت صلاة تراويح ليلة الـ30 من رمضان بحضور عدد من العلماء من بينهم وكيل الأزهر الشيخ محمد الضويني.