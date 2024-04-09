شاهد: رفع أذان المغرب في ملعب ليفربول قبيل مأدبة إفطار أقيمت لمشجعين مسلمين

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لأذان المغرب في شهر رمضان المبارك بملعب نادي ليفربول “أنفيلد” ضمن فعالية حضرها مئات من جماهير النادي.

Proud to see my brother Mikhaael recite the Call to Prayer at Anfield today. Huge credit to @LFC for hosting and embracing diversity. #LFC #Ramadan pic.twitter.com/tampr1mnoT — Asim (@asim_lfc) April 7, 2024

وأقيمت لاحقا مأدبة إفطار، نظمها النادي الإنجليزي لعدد من مشجعيه المسلمين.

A privilege to be at Anfield this evening for a huge Share Ramadan event. Nearly 3,000 people came to join the Iftar. pic.twitter.com/uNfDsfz3Up — Liam Thorp (@LiamThorpECHO) April 7, 2024

وتتسابق الأندية الإنجليزية، وخصوصًا الكبيرة منها، في إظهار مدى تفاعلها مع مختلف الأديان والثقافات، وقد نظّم بعضها حفلات إفطار، وأقام بعض آخر صلاة جماعة في ميدانه.