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شاهد: رفع أذان المغرب في ملعب ليفربول قبيل مأدبة إفطار أقيمت لمشجعين مسلمين

فعالية حضرها المئات

رفع الأذان من ملعب أنفيلد (وسائل التواصل)
رفع الأذان من ملعب أنفيلد (وسائل التواصل)
9/4/2024-|آخر تحديث: 9/4/202402:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لأذان المغرب في شهر رمضان المبارك بملعب نادي ليفربول “أنفيلد” ضمن فعالية حضرها مئات من جماهير النادي.

وأقيمت لاحقا مأدبة إفطار، نظمها النادي الإنجليزي لعدد من مشجعيه المسلمين.

وتتسابق الأندية الإنجليزية، وخصوصًا الكبيرة منها، في إظهار مدى تفاعلها مع مختلف الأديان والثقافات، وقد نظّم بعضها حفلات إفطار، وأقام بعض آخر صلاة جماعة في ميدانه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل