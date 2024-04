شاهد: رفع أذان المغرب في ملعب ليفربول قبيل مأدبة إفطار أقيمت لمشجعين مسلمين

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لأذان المغرب في شهر رمضان المبارك بملعب نادي ليفربول “أنفيلد” ضمن فعالية حضرها مئات من جماهير النادي.

Proud to see my brother Mikhaael recite the Call to Prayer at Anfield today. Huge credit to @LFC for hosting and embracing diversity. #LFC #Ramadan pic.twitter.com/tampr1mnoT

— Asim (@asim_lfc) April 7, 2024