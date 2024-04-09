“كما الصحابة في الغزوات”.. الشيخ المعصراوي يحكي ما رآه من حفظة القرآن بغزة (شاهد)

قال فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقًا، إن أهالي غزة يضربون مثلًا أعلى، ويمثّلون صورة حية من الصدر الأول من السلف الصالح، في عنايتهم بالقرآن وتمسّكهم به وقراءتهم له.

وتحدث المعصراوي، عبر برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر، معلّقًا على إصرار مئات الأطفال في شمال غزة على سرد القرآن الكريم خلال جلسة واحدة وبأعداد كبيرة رغم ظروف الحرب التي تعصف بالقطاع منذ 6 أشهر، وقال “أعتقد أن إقبالهم على القرآن وحفظهم وقراءتهم له مع العمل هو ما حقق لهم النصر، هم منتصرون بفضل الله”.

وأضاف المعصراوي “ستجد أنه على مر العصور كلها منذ العهد النبوي ما حدثت معركة أو غزوة في رمضان إلا حقق المسلمون فيها النصر وهذا ببركة القرآن وتمسّكهم به، نراهم يقرؤونه حتى في أحلك الظروف وهي ظروف الحرب”.

واستطرد قائلًا “هكذا كان يفعل الصحابة والسلف الصالح، يقرؤون القرآن في غزواتهم، وهؤلاء أهل غزة يقرؤون القرآن”، مشيرًا إلى ما رآه بعينه في مجالسهم الخاصة من تلاوة له في أثناء الحرب، وهو “ما جعله سببًا لصمودهم حتى الآن وسببًا لتحقيقهم للنصر”.

وقبيل اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ ما يزيد على 185 يوما، كان عدد حافظي القرآن الكريم هناك يقارب 50 ألف حافظ، وقد انضم بعضهم إلى كوكبة الشهداء الذين لا تزال حصيلتهم في تصاعد مستمر.