ملايين الأشخاص يشاهدون الكسوف الكلي للشمس في أمريكا (فيديو)

يتابع الملايين عبر مناطق كثيفة السكان في أمريكا الشمالية كسوفا كليا للشمس، الاثنين، حيث يحجب القمر الشمس تماما لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.

ورؤية الكسوف ممكنة، على طول مسار يبدأ في المكسيك مرورا بالولايات المتحدة إلى كندا.

ومدينة مازاتلان المكسيكية الساحلية هي أول منطقة متابعة رئيسية في أمريكا الشمالية. وتجمّع هناك آلاف الأشخاص على طول المنتزه الساحلي مرتدين نظارات الكسوف بينما عزفت أوركسترا موسيقى فيلم (ستار وورز).

Ever seen a total solar #eclipse from space? Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz — NASA (@NASA) April 8, 2024

وسافرت لورديس كورو (43 عاما) عشر ساعات بالسيارة للوصول إلى هناك.

وقالت كورو “آخر كسوف رأيته كان عمري تسع سنوات”، وأضافت “هناك بعض السحب لكن لا يزال بإمكاننا رؤية الشمس”.

وفي شمالي ولاية نيويورك، بدأ الكسوف الكلي في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. وفي منطقة فرونتير تاون في نورث هودسون بنيويورك، ركض الأطفال وهم يرتدون قمصان الكسوف، بينما أعد الآباء المقاعد لمتابعة الحدث.

وبمدة تصل إلى أربع دقائق و28 ثانية، سيكون الكسوف المنتظر أطول من الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام 2017، الذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.

ويعيش نحو 32 مليون شخص في الولايات المتحدة ضمن مسار الكسوف الكلي، ويتوقع المسؤولون أن يسافر خمسة ملايين شخص آخرين ليكونوا هناك.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس قد يكون غائما في جزء كبير من مسار الكسوف الكلي.

وسيستمر الأمر نحو 80 دقيقة من اللحظة التي يبدأ فيها القمر بحجب الشمس حتى لحظة الكسوف الكلي، ثم 80 دقيقة أخرى لإكمال العملية في الاتجاه المعاكس.

ونصح الخبراء متابعي الكسوف باستخدام النظارات الشمسية الواقية لمنع الضرر عن العيون عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة.