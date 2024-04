ملايين الأشخاص يشاهدون الكسوف الكلي للشمس في أمريكا (فيديو)

يتابع الملايين عبر مناطق كثيفة السكان في أمريكا الشمالية كسوفا كليا للشمس، الاثنين، حيث يحجب القمر الشمس تماما لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.

ورؤية الكسوف ممكنة، على طول مسار يبدأ في المكسيك مرورا بالولايات المتحدة إلى كندا.

ومدينة مازاتلان المكسيكية الساحلية هي أول منطقة متابعة رئيسية في أمريكا الشمالية. وتجمّع هناك آلاف الأشخاص على طول المنتزه الساحلي مرتدين نظارات الكسوف بينما عزفت أوركسترا موسيقى فيلم (ستار وورز).

Ever seen a total solar #eclipse from space?

Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz

— NASA (@NASA) April 8, 2024