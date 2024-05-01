عفاف الجمل.. تونسية حصلت على إجازة القرآن بالقراءات العشر بسند متصل (فيديو)

في حالة استثنائية تمكنت التونسية عفاف الجمل من الحصول على إجازة في القرآن الكريم بالقراءات العشر وبسند متصل.

وفي حديثها لقناة الجزيرة مباشر، تؤكد عفاف أن الحب وحده هو ما مكنها من تحقيق ذلك “أقول دائمًا أن الإنسان إذا أحب أمرًا سيتفوق به، وهو ما أشعر بأنه ينطبق تمامًا على شخصي مع القرآن الكريم، أحببته وتعلقت به وحفظته”.

وليست عفاف الجمل ممن حفظوا القرآن الكريم في صغرهم، إذ إنها بدأت حفظه وهي كبيرة وفق ما تروي “انطلقت في حفظ القرآن الكريم بعد إتمام دراستي الجامعية وجاء ذلك إثر وفاة والدي، فأردت أن أهديه حفظي للقرآن الكريم لألبسه تاجًا من نور يوم القيامة”.

حفظت القرآن في 4 أعوام

واستطردت عفاف التي حفظت القرآن الكريم كاملًا في غضون 4 أعوام “أتممت دراسة التجويد برواية قالون وانطلقت منذ ذلك الوقت أي قبل 18 عامًا في تدريس القرآن في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمحافظة صفاقس”.

أشارت عفاف إلى اتصالها بأحد علماء الأزهر، وهو الشيخ “عبد الفتاح هيكل”، فكان عونًا وسندًا لها حتى تمكنت من الحفظ، مضيفة “حصلت على الإجازة في القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى بسند متصل، بعد تحفيز من الشيخ المعلم سليم أبو زيدة الذي كان غالبًا ما يثني على سرعة حفظي للقرآن مع الإتقان”.

جوائز عديدة

وأردفت الحافظة لكتاب لله، أنها حصلت على جوائز عديدة في مسابقات عدة جلها بملاحظة جيد جدًا، وكان آخرها، الجائزة الأولى على مستوى جهوي (محافظة صفاقس) في حفظ القرآن كاملًا.

وفي تقييمها لإقبال الشباب على حفظ القرآن قالت عفاف للجزيرة مباشر “إقبال الشباب على حفظ القرآن ضئيل، كما أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور، أتمنى أن يتضاعف الإقبال على حفظ القرآن عند كل الفئات العمرية”.

وختمت “لا يجب على حامل القرآن أن يقتصر فقط على تلاوة كتاب الله، هذا كله مطلوب لكن بالتوازي مع تزكية القلب، ونشر الدعوة، والخلق الحسن، فحامل القرآن حامل لراية الإسلام”.

في السياق، قالت نسرين معلا وهي إحدى تلميذات عفاف الجمل “أعرف الأستاذة عفاف منذ 10 سنوات تقريبًا، رأينا فيها الصدق والأمانة والأخلاق العالية”.