عاصفة شمسية “شديدة” تضرب الأرض وتلوّن السماء بأضواء الشفق القطبي (فيديو)

تتعرض الأرض لعاصفة شمسية “شديدة” هي الأولى من نوعها منذ عام 2003، وأنارت العاصفة بأضواء الشفق القطبي الخلابة سماء العديد من دول العالم.

وأعلنت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي أن العاصفة الجيومغناطيسية هي من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، والذي يوصف بأنه “شديد”.

ومن المرجح أن تستمر العاصفة، التي بدأت منذ مساء الجمعة، ليوم السبت وغدا الأحد، مما يشكل مخاطر على خدمات منها أنظمة الملاحة وشبكات الكهرباء والملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وأظهرت صور تمّ تداولها على منصات التواصل، أضواء الشفق القطبي في مناطق عدة من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

تتكرر كل 11 عامًا

وأوضح جون دال من مركز التنبؤ بالمناخ الفضائي التابع للوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي أن العاصفة ناجمة عن “انفجارات في الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية من الشمس”.

وتقترب الشمس حالياً من ذروة نشاطها وفقاً لدورة تتكرر كل 11 عاماً. ومصدر هذه الانبعاثات بقعة شمسية قطرها يفوق حجم قطر الأرض بـ17 مرة.

وعلى عكس التوهجات الشمسية التي تنتقل بسرعة الضوء وتصل الأرض في غضون نحو ثماني دقائق، تنتقل الانبعاثات بشكل أبطأ، ويناهز معدّل سرعتها 800 كلم في الثانية.

اضطرابات في الإنترنت

وحذرت شركة “ستارلينك” مزود خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة “سبيس إكس”، اليوم السبت، من “اضطراب في الخدمة” بسبب العاصفة.

وكتب الملياردير إيلون ماسك، مالك الشركة، عبر منصة إكس في وقت سابق أن الأقمار الصناعية الخاصة بشركة “ستارلينك” تعاني من ضغط كبير بسبب العاصفة الشمسية، لكنها صامدة حتى الآن.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2 — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024

وتمتلك ستارليك نحو 60% من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والتي يبلغ عددها نحو 7500 قمر صناعي.

وتستخدم الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية، الموجودة في مدار أرضي منخفض، وصلات ليزر بين الأقمار الصناعية لتمرير البيانات بين بعضها البعض في الفضاء بسرعة الضوء، مما يسمح للشبكة بتوفير تغطية الإنترنت حول العالم.