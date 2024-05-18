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رقاقة بطاطا “حارة جدا” تقتل مراهقا أمريكيا خلال مشاركته في تحدٍ مثير للجدل

سحبت الشركة المصنعة لهذه الرقائق المنتج من الأسواق بعد وفاته

وجبة من البطاطس التقليدية المطبوخة داخل حفرة في أمريكا الجنوبية (أرشيف -الفرنسية)
18/5/2024

أظهر تشريح لجثة مراهق أمريكي يبلغ من العمر 14 عامًا أنه توفي جراء تناوله رقاقة بطاطا حارة جدًا في إطار تحدٍّ مثير للجدل كان يشارك فيه.

وأصيب هاريس وولوبا المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ”سكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين” بحسب تقرير التشريح.

“تحدي رقاقة البطاطا الواحدة”

والكابسيسين هو عنصر نشط في الفلفل الحار يسبب إحساسًا حارقًا لمَن يتناوله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المراهق توفي في الأول من سبتمبر/أيلول العام الماضي 2023، بعد تجربة “تحدي رقاقة البطاطا الواحدة”.

وتحدي رقاقة البطاطا الواحدة، هو تحد مثير للجدل يتمثل في تناول هذه الشريحة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل من دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة.

ويحتوي المنتج المعني على فلفل “كارولاينا ريبر” وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

“نعش .. وجمجمة”

وتُباع رقاقة البطاطا داخل كيس موضوع في علبة على شكل نعش ومزيّنة بجمجمة، وقد سحبت الشركة المصنعة لهذه الرقائق المنتج من الأسواق بعد وفاة هاريس.

وأوضح تقرير تشريح الجثة أن الشاب كان يعاني مرضًا في القلب والأوعية الدموية، ما قد يكون عاملًا في وفاته.

وتطرّقت وسائل إعلام محلية إلى حالات لمراهقين آخرين مرضوا أو دخلوا المستشفى بعد تناول هذه الرقائق، وتحديدًا في كاليفورنيا ومينيسوتا.

المصدر : الفرنسية