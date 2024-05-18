ما أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم؟ الشيخ بدر الدين عثمان يجيب (فيديو)

قال الشيخ بدر الدين عثمان -الداعية الإسلامي- إن هنالك أعمالًا كثيرة يمكن أن يتقرّب بها المسلم إلى الله في الأشهر الحرم.

وردّ عبر برنامج (أيام الله) على سؤال أحد مشاهدي الجزيرة مباشر “هل هناك أعمال صالحة مخصوصة في هذه الأيام؟”، فقال إنّ هنالك أعمالًا كثيرة في هذه الأشهر أوّلها الصيام.

وأوضح ذلك قائلًا “الله تبارك وتعالى شرع لنا الصيام في العشر من ذي الحجة، الإمام النووي قال (ونص على صيام هذه العشر من ذي الحجة) كذلك النبي ﷺ كان يقول صم شهر الله المحرم، صم شهر الله المحرم، صم إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم”.

الصيام أبرز الأعمال

“وكذلك كان يقول صم من الأشهر الحرم، صم من الأشهر الحرم، ثم أشار إليه بيده الشريفة ثلاثًا. قال العلماء أي صم ثلاثا وأفطر ثلاثا، وذو القعدة من هذه الأشهر، يعني ثلاثة أيام متوالية ثم بعد ذلك أفطر ثلاثا”.

وتابع “وأيضًا لو أننا صمنا الأيام البيض في هذه الأشهر، طبعًا الأيام البيض مشروعة في كل شهر لكن في هذه الأشهر (أفضل)، ولا سيما الثلاثة أيام البيض 13 و14 و15 من الشهر الهجري، وأيضًا لو أننا صمنا صيام داود صمنا يومًا وأفطرنا يومًا”.

وأوضح أن “من هذه الأعمال أيضًا كذلك الإحسان إلى المساكين، الحسنات مضاعفة والسيئات مضاعفة، قال تعالى “أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون”.

وأضاف “وكذلك ذِكر الله تبارك وتعالى فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله، الله أكبر ولله الحمد”.

والأشهر الحرم أربعة بيَّنَها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب، شهر مُضر، الذي بين جمادى وشعبان”.