“غرفة الصدى”.. دراسة تكشف تأثير منصات دردشة الذكاء الاصطناعي في التحيزات الشخصية

يمكن استخدامه في الخداع بدءا من لعبة البوكر وحتى المحاكيات الدبلوماسية

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن منصات دردشة الذكاء الاصطناعي تغذي التحيزات الشخصية للمستخدمين، لأنها تميل إلى تقديم إجابات تتفق مع آرائهم بشكل متكرر.

وقال الباحث في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية شيانج شياو “لأن الناس تقرأ فقرات ملخَّصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإنهم يعتقدون أنهم حصلوا على إجابات موضوعية تستند إلى الحقائق”.

لكنّ شياو وزملاءه في فريق البحث يرون أن هذه الافتراضات خطأ بدرجة كبيرة، في ضوء دراسة نتائج اختبارات شملت 272 شخصًا طلبوا منهم استخدام محركات بحث الإنترنت العادية أو الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة قصص إخبارية في الولايات المتحدة عن موضوعات مثل الرعاية الصحية أو القروض الدراسية.

“غرفة الصدى”

ووفق الدراسة، فإن تأثير ما يُعرف باسم “غرفة الصدى” يزيد عندما يطلب الأشخاص المعلومات من منصات ذكاء اصطناعي تستخدم نماذج لغوية كبيرة مقارنة بطلب المعلومات من محركات البحث التقليدية على الإنترنت.

وقال شياو قبل إعلان نتائج الدراسة أمام مؤتمر جمعية أجهزة الحوسبة عن العوامل الإنسانية في أنظمة الحوسبة “حتى إذا لم تكن منصات المحادثة مصمَّمة لكي تكون منحازة، فإن إجاباتها (على أسئلة المستخدم) تعكس انحيازات الشخص الذي يطرح الأسئلة أو ميوله. لذلك سيحصل الأشخاص على الإجابات التي يريدون سماعها” حتى لو لم تكن هي الإجابات المثالية.

ونُشرت نتائج هذه الدراسة في دورية (سيل برس) العلمية يوم 10 من مايو/أيار الجاري، وأظهرت أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخداع في مجموعة كبيرة من المواقف بدءًا من لعبة البوكر وحتى المحاكيات الدبلوماسية.