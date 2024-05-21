وفاة 10 عاملات جراء سقوط حافلة بالنيل في مصر (فيديو)

قال مصدران أمنيان في مصر لوكالة رويترز إن 10 عاملات توفين صباح اليوم الثلاثاء جراء حادث سقوط حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) من عبارة في نهر النيل.

وقع الحادث قبالة قرية “أبو غالب” بمركز منشأة القناطر التابع لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

وأضاف المصدران أن الحافلة كانت تقل 22 عاملة من محافظة المنوفية بدلتا النيل إلى مقر عملهن في مراكز لتجفيف وتغليف الفاكهة بمحافظة الجيزة على الضفة المقابلة من النيل.

وأفاد المصدران بأنه تم انتشال 9 أشخاص بينهم السائق، وأن 4 عاملات في عداد المفقودين.

وقالا إن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الحافلة أثناء إبحار العبارة بين شاطئي النيل؛ مما أدى إلى تجاوز الحافلة للحاجز الحديدي للعبارة وسقوطها في مياه النهر.

ويفصل النيل (فرع رشيد) في هذه المنطقة بين مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية ومركز منشأة القناطر بالجيزة.

ويعبر المئات من الفتيان والفتيات يوميا من محافظة المنوفية نهر النيل للعمل في المزارع والمصانع في محافظة الجيزة أو على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

من جانبه ذكر موقع جريدة الأهرام أن الأوناش التابعة للحماية المدنية في الجيزة، تمكنت من انتشال الحافلة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تحفظت على سائق الميكروباص، الذي تبين من الفحص ترجله من السيارة دون استخدام الفرامل؛ مما أدى إلى سقوطها في النيل، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 متوفيات ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية.

وبحسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفض معدل الوفيات جراء حوادث الطرق في مصر العام الماضي بواقع 24.5% مقارنة بعام 2022 إذ بلغ عدد القتلى 5861 شخصا مقابل 7762.

وذكرت النشرة، التي صدرت أمس الاثنين، أن العاصمة المصرية القاهرة سجلت أعلى معدل وفيات في حوادث الطرق لعام 2023 في حين كانت محافظة شمال سيناء الأقل عددا.