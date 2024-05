ركاب طائرة سنغافورية يصلون إلى وجهتهم بعد رحلة “جنونية” ووفاة أحد ركابها (فيديو)

وصل مسافرون وأفراد طاقم طائرة بحالة من الصدمة إلى سنغافورة اليوم الأربعاء، بعدما تعرضت طائرتهم أثناء رحلتها من لندن لمطبات شديدة أدت إلى وفاة راكب، وأجبرتها على الهبوط الاضطراري في بانكوك، مما دفع مدير الشركة إلى تقديم اعتذار.

وواجهت الرحلة “إس كيو 321” التابعة للخطوط السنغافورية مطبات شديدة ومفاجئة على ارتفاع 11 ألف متر فوق ميانمار بعد 10 ساعات من إقلاعها الثلاثاء، وارتفعت فجأة وانخفضت مرات عدة.

وأدّت المطبات إلى ارتطام رؤوس عشرات المسافرين بقوة في سقف المقصورة مما تسبب في إصابات خطرة، وفقًا لأحد الركاب.

Return to Singapore.@AFP's Roslan Rahman photographs passengers of Singapore Airlines flight SQ321 greeting family members upon arrival at Changi Airport in Singapore.

The flight from London to Singapore hit extreme turbulence causing the plane to violently rise and plunge… pic.twitter.com/Quc7HrAYCT

— AFP News Agency (@AFP) May 22, 2024