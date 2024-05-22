ركاب طائرة سنغافورية يصلون إلى وجهتهم بعد رحلة “جنونية” ووفاة أحد ركابها (فيديو)

وصل مسافرون وأفراد طاقم طائرة بحالة من الصدمة إلى سنغافورة اليوم الأربعاء، بعدما تعرضت طائرتهم أثناء رحلتها من لندن لمطبات شديدة أدت إلى وفاة راكب، وأجبرتها على الهبوط الاضطراري في بانكوك، مما دفع مدير الشركة إلى تقديم اعتذار.

وواجهت الرحلة “إس كيو 321” التابعة للخطوط السنغافورية مطبات شديدة ومفاجئة على ارتفاع 11 ألف متر فوق ميانمار بعد 10 ساعات من إقلاعها الثلاثاء، وارتفعت فجأة وانخفضت مرات عدة.

وأدّت المطبات إلى ارتطام رؤوس عشرات المسافرين بقوة في سقف المقصورة مما تسبب في إصابات خطرة، وفقًا لأحد الركاب.

Return to Singapore.@AFP's Roslan Rahman photographs passengers of Singapore Airlines flight SQ321 greeting family members upon arrival at Changi Airport in Singapore. The flight from London to Singapore hit extreme turbulence causing the plane to violently rise and plunge… pic.twitter.com/Quc7HrAYCT — AFP News Agency (@AFP) May 22, 2024

وتُظهر صور التُقطت في الطائرة، وهي من طراز بوينغ 777، المقصورة وقد تناثر فيها الطعام وزجاجات المشروبات والأمتعة، كما تدلت من السقف أقنعة الأكسجين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غوه شون فونغ إن الخطوط الجوية السنغافورية “تأسف للتجربة المؤلمة” التي عاشها ركاب الطائرة. وأضاف في مقطع مصور الأربعاء “أود أن أعرب عن خالص التعازي لعائلة المتوفى وأقاربه”.

وأُجبرت الطائرة التي كانت تقل 211 راكبا و18 من أفراد الطاقم على القيام بهبوط اضطراري في مطار سوفارنابومي في بانكوك، حيث نُقل المصابون على نقالات إلى سيارات إسعاف كانت بانتظارهم على المدرج.

ولقي راكب بريطاني (73 عاما) حتفه، وفق مستشفى ساميتيفيج سريناكارين في بانكوك، وأُحضر 71 شخصا لتلقي العلاج، 6 منهم إصاباتهم خطرة، وأفاد مطار العاصمة بإصابة 83 شخصا كانوا في الطائرة.

وصباح اليوم الأربعاء، تمكن 131 راكبا و12 من أفراد الطاقم، أي أغلب المسافرين الذين كانوا في هذه الرحلة، من الهبوط في سنغافورة عبر رحلة أخرى.

والركاب هم 56 أستراليا و47 بريطانيا و41 سنغافوريا، وفق شركة الطيران.

وأظهرت دراسة أُجريت عام 2023 أن المدة السنوية للمطبات ازدادت بنسبة 17% بين عامًي 1979 و2020، والمطبات الشديدة -وهي أكثر ندرة- بنسبة تتجاوز 50%.