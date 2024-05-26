رغم التحذيرات.. فلسطين حاضرة في قلب مهرجان “كان” السينمائي

وضعت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 قيودا تحظر أي مظاهر أو وقفات أو رموز تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان تييري فريمو ذلك قبيل حفل الافتتاح خلال تصريحه بأن “المهرجان يركز على السينما فقط ولا علاقة له بأي شيء آخر”.

لكن هذه القيود لم تمنع الفنانين الأجانب والعرب من إظهار دعمهم للقضية الفلسطينية عبر صور وأزياء مختلفة ومتنوعة تخللت الفعاليات التي انطلقت من الـ14 وحتى الـ25 من مايو/أيار الجاري.

تعاطف ودعم عالمي

وأثناء حضورها عرض فيلمها “سبتمبر يقول” (September Says) الذي شارك في مسابقة “نظرة ما”، ارتدت الممثلة البريطانية باسكال كان فستانا كُتب عليه باللغة العربية “فلسطين”، كما ظهرت في صورة تجمعها بزميلاتها في الفيلم وهن يضعن أيديهن على أفواههن للتعبير عن رفضهن للقيود التي فرضتها إدارة المهرجان.

أما عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، فلم تتوقف يوما عن إظهار دعمها لفلسطين في أي مناسبة، وهذه المرة اختارت أن تمشي على السجادة الحمراء بفستان من القماش الخاص بالكوفية الفلسطينية، ودعمها والدها رجل الأعمال محمد حديد بنشر صورتها عبر حسابه على إنستغرام تحت تعليق “دمي فلسطيني”.

الممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا والممثلة الأردنية صبا مبارك وضعتا دبوسا على شكل علم فلسطين، بينما اختارت الممثلة الهندية كاني كوسروتي أن تتحدى الحظر من خلال إمساكها بحقيبة يد على هيئة بطيخة، التي رمزت أخيرا إلى القضية لاحتوائها على ألوان العلم الفلسطيني.

من جهتها، ظهرت الممثلة الأسترالية وسفيرة النيات الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيت بلانشيت بفستان يحمل الألوان الأخضر والأبيض والأسود، مستكملة باقة ألوان العلم الفلسطيني بالسجادة الحمراء التي وقفت عليها.

تضامن عربي

وتفاعل فنانون ومخرجون عرب مع الخيمة الفلسطينية التي أقامها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي لعرض أفلامه، إذ حرص على وضع ربطة عنق بألوان الشال الفلسطيني، الذي تزينت به كل من المخرجة الفلسطينية مي المصري والممثلة التونسية درة زروق والمنتجة المغربية لميا شرايبي.

وقال مشهراوي في تصريح خاص للجزيرة مباشر “مهرجان كان السينمائي قرر أن يكون توجهه هو عدم التعامل مع ما حدث في غزة، رغم أن أي حدث كبير في العالم دائما ما يكون محط اهتمام الفعاليات الكبرى، خاصة أن حجم الكارثة كبير جدا”.