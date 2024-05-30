“روبوتات” تلعب كرة القدم بمعرض للذكاء الاصطناعي في جنيف (فيديو)

نزل فريقان من “الروبوتات” إلى ملعب اصطناعي صغير لكرة قدم، الخميس، بقمة في جنيف عن الذكاء الاصطناعي تستعرض الاستخدامات الواسعة النطاق لهذه لتكنولوجيا.

وقال المنظمون إن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام تظهر الطرائق التي يمكن بها تحسين حياة الناس، أو حتى تغييرها تمامًا من خلال هذه التكنولوجيا.

وتضمنت المعروضات أطرافًا صناعية يمكنها التعرف إلى سلوك المستخدم والتكيف مع نشاط العضلات، وكذلك أجهزة تساعد المكفوفين على تجنب العقبات في الشارع، وقططًا وكلابًا آلية تعمل كمرافقين.

و”الروبوتات” التي تلعب كرة القدم من صنع مجموعة من طلاب جامعة “إي.تي.إتش” في زوريخ.

وكان الفريقان يركلان الكرة ويمررانها ويتتبعانها بناء على مدخلات من أجهزة استشعار.