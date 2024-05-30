روبوتات تلعب كرة القدم في معرض للذكاء الاصطناعي بجنيف (فيديو)

نزل فريقان من الروبوتات إلى ملعب اصطناعي صغير لكرة قدم، الخميس، في قمة بجنيف عن الذكاء الاصطناعي تستعرض الاستخدامات واسعة النطاق لهذه لتكنولوجيا.

وقال المنظمون إن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام تظهر الطرق التي يمكن بها تحسين حياة الناس أو حتى تغييرها تماما من خلال هذه التكنولوجيا.

وتضمنت المعروضات أطرافا صناعية يمكنها التعرف على سلوك المستخدم والتكيف مع نشاط العضلات، وكذلك أجهزة تساعد المكفوفين على تجنب العقبات في الشارع، وقططا وكلابا آلية تعمل كمرافقين.

والروبوتات التي تلعب كرة القدم من صنع مجموعة من طلاب جامعة إي.تي.إتش في زوريخ.

وكان الفريقان يركلان الكرة ويمررانها ويتتبعانها بناء على مدخلات من أجهزة استشعار.