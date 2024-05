ناسا تعلن اكتشاف أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق.. جيمس ويب يحطم الرقم القياسي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الخميس أن تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي اكتشف أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق، محققا رقمًا قياسيًّا جديدًا.

وأوضحت ناسا أن هذه المجرة التي تشكّلت بعد نحو 290 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، تتميّز بخصائص لها “تأثير كبير” على فهمنا لعصور الكون المبكّرة.

والمجرة التي أُطلق عليها تسمية “JADES-GS-z14-0” ليست “من أنواع المجرات التي توقعتها النماذج النظرية وعمليات المحاكاة الحاسوبية في الكون الناشئ جدًّا”، على ما قال الباحثان المشاركان في هذا الاكتشاف ستيفانو كارنياني وكيفن هينلاين.

وتابعا الباحثان في بيان “يسعدنا أن نرى التنوع الاستثنائي للمجرات التي كانت مُتشكّلة عند الفجر الكوني!”.

Webb, you outdid yourself. 🏆 @NASAWebb has found what appears to be the most distant known galaxy—beating its own previous record. This galaxy first formed less than 300 million years after the big bang. https://t.co/taTBOFRbyq pic.twitter.com/r0rhcdmFcz

وفي علم الفلك، يعني الرصد البعيد عودة بالزمن إلى الوراء. وعلى سبيل المثال، يستغرق ضوء الشمس ثماني دقائق للوصول إلينا، فنراه إذن كما كان قبل ثماني دقائق. ومن خلال النظر إلى أبعد ما يمكن، يمكننا تاليًا رصد أجرام كما كانت قبل مليارات السنين.

لكن الضوء المنبعث من الأجسام البعيدة جدًّا امتدّ حتى وصل إلينا، و”احمرّ” على طول الطريق، ومرّ في طول موجي غير مرئي للعين المجردة هو الأشعة تحت الحمراء.

وما يميّز “جيمس ويب” هو أنه يعمل فقط في الأشعة دون الحمراء.

ومنذ إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول 2021، رصد التلسكوب مجرّات اعتُبرت أبعد مجرات تُكتشف على الإطلاق. لكنّ المجرة التي أُعلن عن رصدها الخميس جعلته يحطم رقمه القياسي.

For all of these reasons, this galaxy is very different from those predicted to exist in the early universe by models and simulations. Though this is science in progress, such compelling evidence has profound implications for what we know of this period of our cosmic history. pic.twitter.com/cbR5wgK6JR

وقد استغرق الضوء المنبعث من المجرة الجديدة أكثر من 13.5 مليار سنة ليصل إلينا (الانفجار الكبير حدث قبل 13.8 مليار سنة).

وهذا الضوء “مشرق بشكل استثنائي نظرًا لبعده”، بحسب ناسا. ويُرجّح أن كتلته تتخطى كتلة الشمس بمئات الملايين من المرات.

وقال الباحثان “إن ذلك يثير تساؤلًا مهمًّا: كيف يمكن للطبيعة أن تُنشئ مثل هذه المجرّة المضيئة والضخمة والكبيرة في أقل من 300 مليون سنة؟”.

ويتمركز “جيمس ويب” على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض ويُستخدم لعمليات رصد يجريها علماء من مختلف أنحاء العالم.

The world’s most powerful space telescope has done it again.

Webb has discovered what appears to be a new record-holder for the most distant known galaxy — shattering its own previous record. This galaxy existed only 290 million years after the big bang: https://t.co/6JN3L2CvRG pic.twitter.com/pbshZ2H0GC

