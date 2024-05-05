حتى لا تقع في العقوق.. كيف تقدم النصيحة للوالدين والأكبر منك سنا؟ (فيديو)

حذر الدكتور محمد الصغير -رئيس الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ- من أن الخطأ في تقديم النصيحة للوالدين قد يصل بالإنسان إلى العقوق.

وردًا على سؤال أحد مشاهدي الجزيرة مباشر “كيف تكون النصيحة للكبير في السن من الصغير، إذا أخطأ الكبير؟”، وأجاب د. محمد الصغير عبر برنامج (أيام الله)، قائلًا “أولًا هنا أمران مهمان جدًا أن النصيحة للوالدين لها طرق ووسائل، ممكن إن لم تكن كما ينبغي أن تصل بك إلى العقوق، وتقع في كبيرة العقوق”.

الرقة واللطف

وأضاف “النصيحة لابد أن تكون أولًا مدهونة زبدة وفي ورق سوليفان (في إشارة إلى المرونة واللين) وبالتلميح وبالكلام الرقيق، وتختار الوقت اللي هو مبسوط فيه وبيشرب القهوة وإلا ستقع في هذا الأمر”.

وأكد أن ‌النصيحة مع الوالدين لابد أن تكون بمنتهى الرقة واللطف وكذلك مع كبار السن، وأشار إلى أنه يحافظ مع كبار السن على ألّا تكون بأسلوب التصحيح والتعليم، ‌إنما أسأله كأني أستفهم منه.

وأوضح قائلًا “أنا شايفه مثلًا لم يغسل كوعه في الوضوء فأقول له هو الكوع ده لازم يتغسل؟ يعني كأني أنا أسأل كأني أتعلم منه”، وختم بأن الحديث مع كبار السن يجب أن يكون كما قال النبي ﷺ “إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم” حديثٌ حسنٌ، رواه أَبُو داود.