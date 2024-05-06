حمزة بن دلاج “القرصان المبتسم”.. سرق 250 بنكا والسينما الفرنسية تعتزم تجسيد قصته

تحوّلت حياة الشاب الجزائري حمزة بن دلاج، الذي يقضي فترة عقوبة داخل أحد السجون الأمريكية بتهمة سرقة ملايين الدولارات من حسابات مصرفية، إلى قصة مثيرة تستهوي صناع السينما في فرنسا من أجل تحويلها إلى فيلم درامي.

وارتبط بن دلاج بأقوال تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، بلا أدّلة، حول تبرّعه بأمواله المسروقة لجمعيات خيرية فلسطينية واستخدامها في اختراق عدد من المواقع الإسرائيلية على شبكة الإنترنت، حتى لقبته المنصات الرقمية بـ”روبن هود”.

فيلم فرنسي

وتعتزم شبكة “كنال بلس” الفرنسية إنتاج فيلم سينمائي حول قصة حمزة التي شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل في الفترة الماضية.

وكشفت نائبة المدير العام للشبكة، آنا مارش أن المحادثات جارية مع الممثل الفرنسي ذي الأصل الجزائري، طاهر رحيم، لأداء الدور الرئيسي في الفيلم، وأن الإخراج سيسند إلى الثنائي البلجيكي بلال فلاح، وعادل العربي.

وفيما بين 2010 و2012 طوَّر حمزة برنامج قرصنة خاصًّا به، يسمى “Spy Eye”، رفقة صديق له من روسيا، وتمكّن به من اختراق حسابات 250 بنكًا في العالم أغلبها في الولايات المتحدة، والسطو على أموالها.

“القرصان المبتسم”

واعتقلت الشرطة التايلندية القرصان (الهاكر) الجزائري -وهو من مواليد 1988- في العاصمة بانكوك عام 2013، استنادًا إلى مذكّرة توقيف له صادرة عن الإنتربول.

وحين تم القبض على حمزة، التُقطت له صورة شهيرة وهو مبتسم أثناء اقتياده من قبل الشرطة، فصار لقبه منذ ذلك الحين “القرصان المبتسم”، رغم تصنيفه ضمن أخطر 10 قراصنة إلكترونيين في العالم.

ويقضي بن دلاج عقوبة بالسجن مدة 15 عامًا في الولايات المتحدة، بعد اتهامه بإدخال فيروس إلى أنظمة معلوماتية لبنوك ومؤسسات مالية أمريكية، متسبّبًا في خسائر كبيرة لعدد من تلك المؤسسات.