أردوغان يعيد الأذان إلى مسجد كاريا التاريخي في إسطنبول بعد انقطاع دام 80 عاما (فيديو)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين رسميًّا مسجد “كاريا” التاريخي في إسطنبول، الذي كان كنيسة بُنيت عام 534م.

وكان المبنى كنيسة في زمن البيزنطيين تعرف باسم “كنيسة شورا” و”كنيسة المخلص المقدس”، وبعد حوالي 50 عامًا من فتح المسلمين للقسطنطينية أَمَر عتيق علي باشا وزير السلطان بايزيد الثاني بتحويل المبنى إلى مسجد.

وفي أغسطس/آب من عام 1945، قررت الحكومة التركية تخصيص الجامع لوزارة التربية على أن يستخدم متحفًا ومستودعًا.

وقرر مجلس الدولة التركي وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 إلغاء القرار الصادر عام 1945 على أساس أن المبنى من أوقاف السلاطين العثمانيين.

وفي أغسطس 2020 أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بإعادة فتح جامع كاريا للصلاة.

وقضي المرسوم بتسليم المبنى الواقع في منطقة الفاتح بإسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية وإعادة فتحه للعبادة.