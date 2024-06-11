دخل موسوعة غينيس.. جولة في متحف الكتب المصغرة في أذربيجان (فيديو)

يعد متحف الكتب المصغرة من أهم المزارات السياحية في مدينة باكو القديمة في أذربيجان، ويقصده مئات السياح بشكل يومي.

وقال سامن محمدوف، أحد القائمين على المتحف للجزيرة مباشر إن “هذا المتحف أسسته السيدة الأذربيجانية ظريفة صلاحوفا في المدينة القديمة للعاصمة الأذربيجانية باكو وله فرع في نخجوان وآخر في غنجة”.

وتابع محمدوف “متحف الكتب المصغرة هو متحف فريد من نوعه على مستوى العالم، ويضم أكثر من 9 آلاف كتاب من 90 دولة، وهو ما تسبب في دخوله الموسوعة الدولية للأرقام القياسية (غينيس)”.

ووفق محمدوف، يحتوي المتحف على نسخة نادرة للقرآن الكريم وعشرات الكتب الدينية والتاريخية والفلسفية فضلا عن كتب الأطفال النشء والأسرة.

وأكد أن المتحف يزوره يوميا نحو ألف شخص من جنسيات مختلفة، كما أن الدخول إليه مجانا بهدف التشجيع على قراءة الكتب والتعرف عليها.