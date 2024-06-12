“iOS 18‏”.. أبل تكشف عن مزايا مهمة وأداة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي

أعلنت عملاقة التكنولوجيا (أبل)، الثلاثاء، عن أحد أهم التطورات الخاصة بهواتف “آيفون” المحمولة التي تنتجها، إذ سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة قدراتها، وذلك حسب ما أفصحت عنه الشركة في مؤتمرها العالمي للمطورين هذا الأسبوع في كاليفورنيا.

وأطلقت الشركة على الأداة الجديدة اسم “أبل إنتليجينس” (Apple Intelligence)، وستكون متاحة في نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون، الذي يحمل اسم “أي أو إس 18” (iOS 18)، والذي سيكون متاحا في الأسواق في وقت لاحق من العام الجاري.

غير متاح في أغلب الهواتف

واعلنت أبل أن أغلب هواتف “آيفون” المستخدمة حاليا لن تستفيد من هذا التطور، بما في ذلك الهواتف من طراز “آيفون 15” التي طرحتها الشركة في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

غير أن الأداة الجديدة ستكون متاحة فقط في الهواتف من طراز “آيفون 15 بلس”، و”آيفون 15 برو ماكس” نظرًا لأنها تحتوي على رقائق إلكترونية ذات قدرات أعلى.

وأوضح جون جياناندريا، النائب الأول لرئيس شركة آبل لإستراتيجية الذكاء الصناعي، أن “النموذج الاساسي الذي يقوم عليه هذا التطور يتطلب قدرا هائلا من العمليات على أجهزة الحاسب”، الأمر الذي يضع قيودا على إمكانية توفيرها على نطاق أوسع.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أنه من المقرر أن تطرح شركة أبل طرازًا جديدًا من “آيفون” في شهر سبتمبر المقبل، ومن المفترض أن تتوافر القدرات الجديدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في هذا الطراز.

أهم ملامح “أبل إنتلجينس”

ووصفت شركة أبل في موقعها على الإنترنت أداة “آبل إنتليجينس”، أداة الذكاء الصناعي الجديدة التي سوف تستخدمها هواتف “آيفون”، بأنها “تعتمد على بياناتك الشخصية لتقدم لك المعلومات الأكثر فائدة والأنسب لك”.

وسوف تساعد أداة “أبل إنتليجينس” في الكتابة بشكل أفضل، وعلى سبيل المثال “يمكنك تلخيص محاضرة كاملة في ثوانٍ، والحصول على نسخة قصيرة من سلسلة رسائل جماعية طويلة”، حسب ما تقول الشركة.

كما ستساعد على تصميم صور خاصة باستخدام الذكاء الصناعي، أو تحويل “رسم ما إلى صورة ذات صلة بك” أو “إنشاء أفلام خاصة بناء على الوصف الذي تقدمه”، طبقا لما تقوله أبل.

كما يعزز نظام التشغيل الجديد من خصوصية المستخدم عن طريق خصائص جديدة، وعلى سبيل المثال سيكون بمقدور المستخدم إخفاء بعض التطبيقات في ملف معين، أو منع استخدامها من قبل آخرين.

يذكر أن هناك سباقا بين عمالقة التكنولوجيا، مثل ميكروسوف وغوغل وأبل، على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وجعلها متاحة على مختلف الوسائط التكنولوجية