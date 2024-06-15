جبل الرحمة.. “أكمة” بصعيد عرفات يمتطيها الحجاج في خير يوم طلعت عليه الشمس

جبل الدعاء أو جبل الرحمة هو أكمة (تلة) صغيرة رفيعة في مشعر عرفات، وسنامها الأسود الذي صعد عليه النبي محمد ﷺ داعيا ربه في حجة الوداع، يمتطيه عشرات آلاف الحجاج في خير يوم طلعت عليه الشمس “يوم عرفة“، فيمتلئ بالحياة ليوم واحد من العام.

ثاني أبرز معالم صعيد عرفات

وجبل الرحمة أشهر مكان في مشعر عرفات بعد مسجد نَمِرة وهو جبل مكون من حجارة صلدة سوداء وكبيرة، ويقع شمال شرقي عرفات، بين الطريق السابع والثامن.

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ويصل طول جبل عرفات أو جبل الرحمة إلى 300 متر، يعلوه شاخص طوله 7 أمتار.

ويتميز الجبل بسطحه المستوي والواسع، ويدور حوله حائط يبلغ ارتفاعه نحو 57 سنتيمترًا، وفي منتصف الساحة دكة ترتفع ما يقرب من نصف متر.

ويبلغ محيط جبل الرحمة 640 مترًا، وعرضه شرقًا 170 مترًا، عرضه غربا 100مترًا، طوله شمالًا 200 مترًا وطوله جنوبًا 170مترًا، وارتفاعه عن سطح البحر 372 مترًا، وارتفاعه عن الأرض التي تحيط به مقدار 65 مترًا.

صعود جبل الرحمة

ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على “جبل الرحمة” بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله ﷺ الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع. وبعرفة نزل على الرسول ﷺ قوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}.

ولا يعد الوقوف على الجبل من واجبات الحج، ويعتقد بعض الحجاج أن الوقوف بعرفات لا يكتمل إلا بصعود الجبل وهذا اعتقاد خاطئ لأن الوقوف بعرفة يتم في أي مكان داخل حدود المشعر فالرسول الكريم ﷺ يقول في حجة الوداع “وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف”.

أسماء جبل الرحمة

وللجبل أسماء كثيرة منها جبل القرين وجبل الدعاء، وجبل الرحمة، وجبل الآل على وزن هلال، وجبل التوبة.

ويحيط عرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومترات مربعة وليس بعرفة سكان أو عمران إلا أيام الحج غير بعض المنشآت الحكومية.

والوقوف في عرفة يعد عمدة أفعال الحج وأهم أركانه، ولهذا روى في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال(الحج عرفة). ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.