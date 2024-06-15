حجاج بيت الله الحرام يلهجون بالدعاء لأهالي غزة (شاهد)

في هذه الأيام المباركة، لم ينسَ حجاج بيت الله الحرام معاناة أهالي غزة، الذين يواجهون حربًا مستمرة منذ تسعة أشهر، حيث ارتفعت الأيدي متضرعة إلى السماء، تحمل دعوات لأهل غزة بالسلامة والأمان.

الحجاج طلبوا من الله أن يرفع عنهم البلاء، وأن يمنحهم القوة والصمود في وجه المحن، مؤكدين روح التضامن الإسلامي في هذه اللحظات الروحانية.

وفي تسجيل متداول ظهر حجاج وهم يلهجون بالدعاء لأهالي غزة، خلال طوافهم بالكعبة.

وفي التسجيل يدعو حاجّ لأهالي القطاع المحاصر والمدمر، فيؤمّن خلفه جمع كبير من الحجاج.

من البيت العتيق إلى غزة

ودعا الحجاج بقولهم “اللهم انصر إخواننا في غزة”، و”يا رب هذا البيت العتيق انصر إخواننا من التقتيل”، و”اللهم إنا نستودعك غزة وأبناءها وأطفالها ونساءها”، و”اللهم انصر المجاهدين في غزة على الصهاينة الغاصبين، اللهم أيقظ الأمة لنصرة غزة وفلسطين”.

ومنذ تسعة أشهر، يعيش أهالي غزة في ظل حرب متواصلة ألقت بظلالها الثقيلة على كل مناحي الحياة في القطاع.

ومع حلول موسم الحج، يتوجه المسلمون في كل مكان إلى بيت الله الحرام، يملؤهم الأمل في أن يكون لدعواتهم أثر في تخفيف معاناة أهل غزة.