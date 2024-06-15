خطيب يوم عرفة يطلب الدعاء لأهل فلسطين الذين “مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم” (فيديو)

حثَّ إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، الحجاج والمسلمين في العالم على الدعاء لأهل فلسطين، التي يعاني فيها قطاع غزة منذ تسعة أشهر حربًا إسرائيلية مستمرة.

وقال في ختام خطبة عرفة “ادعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل”.

وأكد الخطيب على أهمية الدعاء “لإخواننا في فلسطين الذين مسّهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء، وإفسادًا في البلاد، ومنعًا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء”.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تمر فيه غزة بظروف إنسانية صعبة، حيث تستمر الحرب منذ تسعة أشهر، مسببة معاناة كبيرة لسكان القطاع المحاصر.

وفي وقت سابق تداول ناشطون تسجيلا لحجاج وهم يرفعون أيديهم بالدعاء لأهل غزة، ويعبرون عن تضامنهم وتمنياتهم بالسلامة والرحمة لأهل القطاع.

وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة لأهل غزة منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن اتهامات مصرية وعربية وأممية بإغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات.

ويجتمع ما يزيد على مليوني حاج في صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم اقتداء برسول الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- عندما وقف به وألقى خطبة الوداع.