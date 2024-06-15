صعيد عرفات.. يشهد “يوم الوقفة الكبرى” لحجاج بيت الله الحرام

اليوم التاسع من شهر ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر خير يوم طلعت فيه الشمس، والمكان هو صعيد عرفات.

وفي يوم عرفة، يوم الحج الأعظم، يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد لا فرق بين عربي وعجمي.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 يوم عرفة.. فضائله ومآثره وخير الدعاء end of list

مشعر عرفات

تبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومترا مربعا، ويتجمع فيه غالبًا أكثر من مليوني حاج، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج الحرم، وهو سهل منبسط تحيط بها سلسلة من الجبال يوجد في شمالها جبل عرفات المسمى جبل الرحمة.

يصل طول الجبل إلى 300 متر ومحيطه 640 مترًا، وترتفع قاعدته عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا، ويوجد على قمة الجبل شاخصٌ يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويُطلق على هذا الجبل العديد من الأسماء منها: جبل الدعاء، جبل الإل، وجبل التوبة، والنابت، وجبل القرين.

ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على “جبل الرحمة” بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله ﷺ الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع. وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله ﷺ “وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف”.

ويحيط عرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومترات مربعة وليس بعرفة سكان أو عمران إلا أيام الحج غير بعض المنشآت الحكومية.

ويعد مسجد نَمرة من أهم المعالم في مشعر عرفات وبه يصلي مئات الآلاف من ضيوف الرحمن، فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير وعظة وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله ﷺ، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئًا.

تسمية عرفة

وتردد أن تسمية عرفة جاءت لأن آدم عرف حواء فيها، وقيل لأن جبريل عرف إبراهيم فيها المناسك، وقيل لتعارف الناس فيها، وقيل إن الكلمة مأخوذة من العرف وهو الطيب؛ لكونها مقدسة.

غير أن الروايتين الأكثر تأكيدًا هما أن أبا البشر آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان ولهذا سمي عرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له “أعرفت أعرفت؟” فيقول إبراهيم “عرفت عرفت”، ولهذا سميت هذه البقعة عرفة.

خير يوم طلعت عليه الشمس

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبي ﷺ أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد ﷺ “ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة”.

وبعرفة نزل على الرسول ﷺ قوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}.