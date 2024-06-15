قبل بدء رمي الجمرات ونحر الأضاحي.. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفات (فيديو)

توافد حجاج بيت الله الحرام، مساء السبت، إلى مشعر مزدلفة (غربي المملكة العربية السعودية)، في ثالث محطات مناسك الحج بعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم بتلك المناسك.

ووَفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) “توجه حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم”.

ويؤدي ضيوف الرحمن -عقب وصولهم إلى مزدلفة- صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة نبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة.

ويتوجه الحجاج إلى مشعر منى (غربي السعودية) بعد صلاة فجر غدٍ (الأحد) الموافق عيد الأضحى، وذلك لرمي جمرة العقبة ونحر الهَدي.

وتعدّ النفرة من عرفات إلى مزدلفة “المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم”.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بـ”الانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين”، بحسب “واس”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة نجاح خطط تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات (غربي المملكة).

وكشف الربيعة في مؤتمر صحفي أن “عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة”.

وقدِم حجاج الخارج من أكثر من 200 دولة، وَفق وزير الحج السعودي.

وأمس الجمعة، انطلق موسم الحج بيوم التروية ويستمر 6 أيام.