مسجد نمرة.. الموضع الذي خطب فيه الرسول ﷺ خلال حجة الوداع وثاني أكبر جامع بمكة
أهم معالم مشعر عرفات يكتسي البياض في يوم الحج الأكبر
يعد مسجد نَمِرة (بفتح النون، وكسر الميم وسكونها) من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالرسول محمد ﷺ.
وفي يوم التاسع من شهر ذي الحجة -يوم الحج الأكبر خير يوم طلعت فيه الشمس- إذا دخل وقت الظهر يخطب الإمام في الناس خطبة تذكير وعظة وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله ﷺ، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئًا.
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واكتسب المسجد أهمية كبرى من الناحية الدينية والتاريخية، ففيه خطب النبي ﷺ خطبته الشهيرة في حجته الأخيرة التي تسمى خطبة الوداع.
#مباشر_واس | خطبة #عرفة وصلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة.#يسر_وطمأنينة#واس_حج45 | #واس_عام
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— واس العام (@SPAregions) June 15, 2024
أين بني مسجد نَمِرة؟
وقد بني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول ﷺ في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري، ويقع إلى الغرب من مشعر عرفات، وجزؤه الغربي في وادي عرنة.
ووادي عرنة هو أحد أودية مكة المكرمة، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الوقوف فيه حيث قال المصطفى ﷺ “وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة”، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.
فيديو | ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات #يسر_وطمأنينة | #الحج_عبر_الإخبارية #يوم_عرفة | #الإخبارية pic.twitter.com/3RmQrPb6sX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2024
توسعة مسجد نَمِرة
ومر المسجد بتوسعات على مرِّ التاريخ، وبعد اتساعه أصبحت مقدمة المسجد خارج عرفات، ومؤخرة المسجد في عرفات، وهناك لوحات إرشادية تشير إلى ذلك لكي يعرف الحجاج مواقفهم.
ورجحت المصادر التاريخية أن مسجد نمرة شُيّد في المرة الأولى منتصف القرن الثاني الهجري، وحظي باهتمام خلفاء وسلاطين وأمراء المسلمين، حيث عمره الجواد الأصفهاني عام 559هـ .
وأُجريت له في العصر المملوكي عمارتان مهمتان الأولى بأمر الملك المظفر سيف الدين عام 843هـ، والثانية بأمر السلطان قايتباي عام 884هـ، وتُعد الأفخم والأكثر جمالًا وإتقانًا في ذلك الحين، ثم جددت عمارته في العهد العثماني عام 1272هـ.
فيديو | من مسجد نمرة في مشعر عرفات.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا#يسر_وطمأنينة | #الحج_عبر_الإخبارية #الإخبارية pic.twitter.com/jtD1HjAnrI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2024
ثاني أكبر مسجد في مكة
وقد شهد مسجد نمرة أكبر توسعة له في عهد الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال.
اسم ووصف مسجد نَمِرة
يُعرف مسجد نمرة في العديد من الكتب التاريخية بعدة أسماء مثل مسجد النبي إبراهيم عليه السلام، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة.
وفي التوسعة الأخيرة صار طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترًا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترًا، ومساحته أكثر من 110 آلاف متر مربع، وتوجد خلف المسجد ساحة مظللة تقدَّر مساحتها بـ8000 متر مربع.
ويستوعب المسجد نحو 350 ألف مصلٍّ، وله 6 مآذن، ارتفاع كل منها 60 مترًا، وله 3 قباب، و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابًا، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهّزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.