بينها 3 بلدان عربية.. 10 دول تحتفل اليوم الاثنين بأول أيام عيد الأضحى

احتفلت 10 دول بعيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين، وذلك بعد أن احتفلت به باقي الدول الإسلامية أمس الأحد.

وخالفت هذه الدول توقيت العيد عن باقي الدول بسبب عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.

ومن بين هذه الدول، تبرز 3 دول عربية، هي سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا، ضمن أوائل الدول التي أعلنت عن هذا التوقيت، إذ أعلنت هذه الدول أن بداية شهر ذي الحجة كانت يوم السبت الموافق 8 من يونيو/حزيران، وبالتالي جاء عيد الأضحى اليوم الاثنين.

أما الدول غير العربية التي احتفلت بالعيد اليوم الاثنين، فهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وغانا.

وأعلنت هذه الدول عدم توافقها مع التوقيت المتبع في السعودية حيث تم رؤية الهلال في وقت مختلف، مما أدى إلى تحديد موعد عيد الأضحى في يوم مختلف.

ويأتي هذا التباين بسبب اختلاف طرق رؤية الهلال واعتماد بعض الدول على الحسابات الفلكية، بينما تعتمد دول أخرى على الرؤية البصرية للهلال، مما يؤدي إلى اختلاف مواعيد بداية الشهور الهجرية ومن ثَم تواريخ الأعياد الإسلامية.