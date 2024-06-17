وفاة قائد الطائرة المصرية.. هبوط اضطراري بجدة إثر “أزمة مفاجئة” في الجو (شاهد)

هبطت طائرة مصرية اضطراريًا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، بعد إعلان وفاة قائدها خلال تحليقها في الجو، ما استدعى تغيير مسار الرحلة المتوجهة إلى مدينة الطائف السعودية، حسبما أفادت صحف ومواقع محلية، الأحد.

وبث ناشطون عبر المنصات الرقمية أمس، مقاطع فيديو قالوا إنها توثق إعلان مساعد قائد الطائرة عبر “مكبرات الصوت” وفاة قائدها الذي يدعى “حسن عدس” بشكل مفاجئ.

وفاة قائد طائرة الكابتن حسن يوسف عدس خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف

لحظة الإعلان عن وفاة قائد طائرة متجهة من القاهرة إلى الطائف، إثر وعكة صحية، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا في جدة pic.twitter.com/cPGYnufXPN — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) June 17, 2024

“وما تدري نفس بأي أرض تموت”

وذكر المساعد في المقطع، الذي حاز ملايين المشاهدات عبر تيك توك “نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن”، فيما استكمل بآية قرآنية “وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير”.

وقال مصور المقطع إن الإعلان جاء فوق مدينة ينبع السعودية، وأرفق المقطع بعبارة “كل اللي في الطيارة خافوا والموظفين كانوا يبكون في لحظة من الرعب”، فيما وصف الهبوط بأنه “قوي ومخيف”، على حد تعبيره.

قال تعالى:

"أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة"

صدق الله العظيم وفاة قائد الرحلة المتجهة من القاهرة إلى جدة في الجو وهبوط الطائرة اضطراريا في جدة pic.twitter.com/3SPZ8BVsvx — tarek abosherafa (@tareksherafa1) June 17, 2024

أزمة مفاجئة

وقامت “رابطة الطيارين المصريين” بنعي الطيار حسن عدس قائد طائرات A320، وأشارت إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة.

وأضافت في منشور عبر صفحتها بفيسبوك “على أثرها قام الطيار الثاني بالهبوط اضطراريًا في مطار جدة بسلام”.

ويعد عدس قائدًا لطائرات A320 بخطوط (سكاي فيجن) المصرية، إذ تعرض لوعكة صحية في أثناء تشغيله للرحلة رقم NE130 والتي انطلقت من العاصمة المصرية القاهرة، وفق صحف محلية.