ثاني أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين، اليوم الثلاثاء، طواف الوداع وسط “تأهب المدينة المنورة لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين لزيارة المسجد النبوي وقبر النبي محمد صلى الله عليهم وسلم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يؤدي حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين طواف الوداع (حول بيت الله الحرام) وسط استعدادات مكثفة ومنظومة متكاملة من الخدمات، بينما تتأهب المدينة المنورة لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين، الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام.

ويقصد الحجاج المدينة المنورة غربي المملكة، بعد أداء الفريضة بهدف “زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية”.

في حين يستمر الحجاج غير المتعجلين في رمي الجمرات بمشعر منى غربي المملكة اليوم وغدا، قبل أداء طواف الوداع.

وانطلق موسم الحج الذي يستمر 6 أيام، الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد، بدء رمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة، ومن الاثنين إلى الأربعاء في رمي الجمرات مجددا والختام بطواف الوداع.

وطواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام، أولها الإحرام وهو نية الدخول في تأدية المناسك، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف الإفاضة، ورابعها السعي بين الصفا والمروة.

ويقع مشعر مِنى داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

في السياق، أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل “نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام 1445هـ، وخلوه من أي تفشيات أو تهديدات على الصحة العامة”، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

والسبت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن “عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة”.