شارك ناشطون من الولايات المتحدة الإجابات التي عرضها لهم محرك بحث غوغل المدعوم بخاصية الذكاء الاصطناعي (أوفر فيو)، والتي تضمنت نماذج من الأخطاء الطريفة والمرحة والمثيرة للسخرية.

وقال أحد المستخدمين إنه سأل غوغل باستخدام خاصية “أوفر فيو” عن كيفية المحافظة على تماسك الجبن في فطيرة البيتزا، فنصحته الإجابة باستخدام نوع غير سام من الغراء لكي يُبقي على تماسك جبن البيتزا.

Google AI overview suggests adding glue to get cheese to stick to pizza, and it turns out the source is an 11 year old Reddit comment from user F*cksmith 😂 pic.twitter.com/uDPAbsAKeO

ونشر مستخدمون آخرون صورًا لصفحات نتائج محرك البحث الذي يقدم إجابات بالذكاء الاصطناعي تقول إن الكلاب تلعب في دوري كرة السلة الأمريكي “إن بي إيه” ودوري كرة القدم الأمريكي “إن إف إل”، وإن باراك أوباما هو أول رئيس مسلم للولايات المتحدة.

يُذكر أن غوغل يتيح إمكانية استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي “أوفر فيو” في البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، وتستهدف تقديم إجابات فورية على أسئلة المستخدمين بدلًا من تقديم روابط للمواقع الموجودة فيها موضوعات تجيب عن أسئلة المستخدمين.

Google has scrambled to remove the famous "African countries starting with K" from its AI overview because it's know to be wrong. But they didn't remove P…

Honestly this is even worse than I thought it would be. pic.twitter.com/YjzmTtd2z6

