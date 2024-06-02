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غباء أم ذكاء اصطناعي؟ موجة سخرية من خاصية “أوفر فيو” الجديدة على محرك بحث غوغل

إجابات مضحكة وأخرى غير صحيحة

سخرية من محرك بحث غوغل المدعوم بالذكاء الاصطناعي (غيتي - أرشيفية)
2/6/2024-|آخر تحديث: 2/6/202412:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شارك ناشطون من الولايات المتحدة الإجابات التي عرضها لهم محرك بحث غوغل المدعوم بخاصية الذكاء الاصطناعي (أوفر فيو)، والتي تضمنت نماذج من الأخطاء الطريفة والمرحة والمثيرة للسخرية.

وقال أحد المستخدمين إنه سأل غوغل باستخدام خاصية “أوفر فيو” عن كيفية المحافظة على تماسك الجبن في فطيرة البيتزا، فنصحته الإجابة باستخدام نوع غير سام من الغراء لكي يُبقي على تماسك جبن البيتزا.

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إجابات الذكاء الاصطناعي

ونشر مستخدمون آخرون صورًا لصفحات نتائج محرك البحث الذي يقدم إجابات بالذكاء الاصطناعي تقول إن الكلاب تلعب في دوري كرة السلة الأمريكي “إن بي إيه” ودوري كرة القدم الأمريكي “إن إف إل”، وإن باراك أوباما هو أول رئيس مسلم للولايات المتحدة.

يُذكر أن غوغل يتيح إمكانية استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي “أوفر فيو” في البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، وتستهدف تقديم إجابات فورية على أسئلة المستخدمين بدلًا من تقديم روابط للمواقع الموجودة فيها موضوعات تجيب عن أسئلة المستخدمين.

وتسعى غوغل إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تمثلها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تحاول كسر سيطرة غوغل على قطاع محركات البحث على الإنترنت.

ورغم الإجابات القصيرة عن الأسئلة بشأن حقائق متاحة في محرك البحث من خلال الفقرات القصيرة التي تعرضها صفحة محرك البحث من روابط المواقع، فإن الردود السريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون طويلة نسبيا، ويقدمها محرك البحث نفسه مباشرة للمستخدم دون الحاجة إلى إحالته إلى مواقع أخرى.

ويشعر الكثير من مشغلي مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام بالقلق إزاء تراجع دخول المستخدمين إلى المواقع عبر محرك بحث غوغل نتيجة تقديم المحرك للإجابات المباشرة للمستخدمين باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، لكن غوغل تقول إن الإجابة المختصرة التي تقدمها للمستخدمين لن تمنعهم من الدخول إلى المواقع الأصلية للحصول على معلومات أكبر وإجابات أوسع.

وتقول غوغل إنها تعتزم إطلاق خدمة “أوفر فيو” في دول العالم الأخرى بنهاية العام الجاري.

المصدر : الألمانية