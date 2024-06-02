قبيل عيد الأضحى.. صاعقة رعدية تقتل 54 رأسا من الأغنام وسط صدمة مالكها (فيديو)

كشفت مواقع إعلامية مغربية عن تسبب صاعقة رعدية ضربت مرتفعات جماعة تازوطة بنواحي صفرو في المغرب، في نفوق رؤوس من الأغنام في ملكية فلّاح من قرية “أيت حدّو موسى”.

وقال صاحب القطيع هشام العمراوي، في اتصال لموقع القناة الثانية المغربية، إن صاعقة رعدية اجتاحت غابة تازوطة، وتسببت في نفوق 54 رأسا من الأغنام، بينما نجت 15 منها كانت في مكان مجاور.

رأس ماله الوحيد

وأضاف العمراوي -بلهجة ملؤها الحسرة- أن رأس ماله الوحيد رؤوس أغنامه، ملتمسا من المحسنين دعمه في محنته التي أصابته.

ونبّه المتحدث نفسه إلى أن الصاعقة الرعدية التي ضربت قطيعه، كان من المحتمل أن تزهق روحه لولا وجوده في الجهة الأخرى من مكان وقوع الحادثة.

وقال العمراوي إن الخسارة التي تكبدها بسبب الحادث بلغت نحو 13 ألف دولار.