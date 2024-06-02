لم تستوعب كثرة المخالفات.. تعطُّل كاميرا لرصد تجاوز سرعة السيارات في هولندا

10 آلاف غرامة في اليوم

تعطلت كاميرا جرى تركيبها لالتقاط السائقين الذين يتجاوزون الحد الأقصى للسرعة في موقع بناء على طريق سريع في مدينة روتردام الهولندية بسبب العدد الكبير من السيارات التي تمر بسرعة عالية.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام لمحطة (آر تي إل) “كان الأمر يقترب من 10 آلاف غرامة في اليوم”.

ولم تكن المشكلة في تكرار المخالفات ولكن في عدم قدرة النظام على معالجة العدد الكبير من السائقين المسجلين.

وذكرت التقارير المحلية أن العديد من رواد الطرق لم يتكيفوا بعد مع الحد الأقصى الجديد للسرعة البالغ 70 كيلومترًا في الساعة أثناء تجديد جسر على الطريق السريع.

وأضاف المتحدث “ربما قمنا بتشغيل كاميرا السرعة في وقت مبكر جدًّا”، موضحًا أن الهدف النهائي ليس تسجيل أكبر عدد ممكن من المخالفات.

وأوقفت السلطات الكاميرا مرة أخرى بعد أيام قليلة من تشغيلها بسبب المشكلات التقنية وارتفاع عدد السائقين الذين يقومون بالتجاوز بسرعة عالية.

ولن يكون على السائقين الذين ضُبطوا في الأيام الأخيرة دفع الغرامات التي صدرت، وقامت المدينة بتركيب علامات إضافية تدعو السائقين إلى تهدئة السرعة.

وأُعيد تفعيل الكاميرا منذ ذلك الحين، وأظهرت الاختبارات في الأيام الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في عدد الغرامات المفروضة مقارنة ببداية مايو/أيار المنقضي.