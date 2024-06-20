دراسة تكشف عن سيناريو صادم بشأن المياه الجوفية

قد يعيش مئات الملايين من الأشخاص في مناطق تهدد فيها المياه الجوفية ذات الجودة السيئة حياتهم بحلول عام 2100 نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وقالت سوزانه بينتس من معهد المسح التصويري والاستشعار عن بعد في معهد كارلسروه الألماني للتكنولوجيا (كيه أي تي) في بيان صحفي، إن “هذا يعني أنه لا يمكن شرب المياه مباشرة بدون تردد، ولكن يجب غليها”.

وأضافت “على حسب السيناريو المناخي، ما يصل إلى عدة مئات الملايين من الأشخاص سوف يطالهم هذا بحلول 2100”.

حرارة الأرض

وتؤدي درجة حرارة الأرض دورا حاسما في جودة المياه ويقول الباحثون إن هذا يمكن أن يؤثر في كمية المواد المضرة مثل الزرنيخ والمنغنيز.

وقالت بينتس “يمكن أن يكون لهذه التركيزات المرتفعة تأثير سلبي على صحة الإنسان، ولا سيما إذا كانت المياه الجوفية تستخدم مصدرًا للشرب”.

تأثير في التنوع الحيوي

ويمكن أن تنتشر أيضا مسببات الأمراض مثل بكيتريا الفيلقية. كما أن لارتفاع درجات حرارة المياه تأثيرا في التنوع الحيوي. فعلى سبيل المثال تستخدم أنواع من الأسماك مثل السلمون أماكن تفريخ في الأنهار تتغذى على المياه الجوفية.

ويقول الباحثون إنه لم يكن معروفا الكثير في السابق عن كيفية تأثير ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض نتيجة للتغير المناخي، في المياه الجوفية.

وتوقع فريق بينتس الآن تغير درجة حرارة المياه الجوفية في مختلف أنحاء العالم وصولا إلى عام 2100 ونشرت النتائج في يونيو/حزيران في مجلة “نيتشر جيوساينس” العلمية.

سيناريوهات

وتحلل الدراسة السيناريوهات المختلفة لتطور الغازات الدفيئة. وفي أحد السيناريوهات، سوف ترتفع درجة حرارة المياه الجوفية بواقع 2.1 درجة، وفي أشد السيناريوهات ترتفع بواقع 3.5 درجات.

وفي تلك الحالات، قد يعيش ما بين 77 و188 مليون شخص أو 59 و588 مليون شخص في مناطق تتجاوز فيها المياه الجوفية الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة مياه الشرب الذي تحدده كل دولة.