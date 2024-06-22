صالح الشيبي.. وفاة “حامل مفتاح الكعبة المشرفة” كبير سدنة بيت الله الحرام

نعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام وحامل مفتاح الكعبة المشرفة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، عبر منصة إكس “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع منسوبيها بالتعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته”.

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تتقدم

الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع منسوبيها بالتعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد: الشيخ الدكتور/ صالح بن زين العابدين الشيبي

كبير سدنة بيت الله الحرام، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته. pic.twitter.com/wgRhYz8BTs — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) June 22, 2024

وكان الشيبي قد وافته المنية عن عمر ناهز 79 عامًا، مساء أمس الجمعة، وصُلِّيَ عليه بعد صلاة فجر اليوم بالمسجد الحرام، ودُفِن بمقابر المعلاة، وذلك بعد أيام من انتهاء موسم الحج لهذا العام.

ونعاه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في بيان، داعيًا اللهَ -سبحانه وتعالى- أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان.

قدَّم معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أصحاب الفضيلة أئمة ومؤذني وعلماء وخطباء ومُدرسي الحرمين الشريفين، لأسرة "الشيبي" أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن زين العابدين… pic.twitter.com/gWxU2ACXid — رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) June 22, 2024

السادن رقم 77 للكعبة منذ فتح مكة

وحسب صحيفة سبق السعودية، وُلد سادن الكعبة المشرفة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، سنة 1945 ميلادية (1366 هجرية) “من عائلة تمتد جذورها إلى عهد النبي محمد ﷺ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن صالح الشيبي كان حفيدًا لـ”شيبة بن عثمان بن أبي طلحة”، الذي قال لهم رسول الله ﷺ “خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم”.

ويُعَد الدكتور صالح السادن رقم 77 للكعبة المشرفة منذ فتح مكة في عهد الرسول ﷺ، والسادن رقم 109 منذ عهد قصي بن كلاب.

نشأ الدكتور صالح الشيبي في مكة المكرمة، وتلقى تعليمه هناك حتى حصل على درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية.

وعمل أستاذا جامعيًّا، وقدّم العديد من المؤلفات في مجالات العقيدة والتاريخ، مما أثرى المكتبة الإسلامية بإسهاماته القيمة، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات.

السدانة.. أشرف مهنة في الحرم المكي

والسدانة هي أقدم وأشرف مهنة في الحرم المكي الشريف، ففي سنة 1435 هجرية، وبعد وفاة عم الدكتور صالح الشيبي (عبد القادر طه الشيبي)، انتقلت إليه هذه المسؤولية وتولى مهام السدانة.

ويحمل السادن مفتاح الكعبة المشرفة، الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترًا والمصنوع من الحديد.

وسادن الكعبة هو المسؤول عن كل ما يتعلق بشؤون بيت الله الحرام، كما أنه الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، ومن مسؤولياته: فتح الكعبة وإغلاقها، وتغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب، واستقبال زوارها.

وأوضحت صحيفة “سبق” أن الدكتور صالح الشيبي، في كل مرة كان يتم فيها فتح الكعبة المشرفة أو تغيير كسوتها، يشرف على غسلها وصيانتها بنفسه، وقد حدث ذلك أكثر من 100 مرة.