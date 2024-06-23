لـ”مهمة أبوية”.. رجل يخسر 110 كيلو غرامات من وزنه خلال عام ونصف العام

نجح المواطن التركي صفا تشوتوك في إنقاص 110 كيلو غرامات من وزنه في عام ونصف العام، كي يحتضن طفلته ويلعب معها بسهولة.

ويعيش تشوتوك البالغ من العمر 30 عامًا، في ولاية قرامان جنوب البلاد، وكان يعاني من وزنه الزائد.

وفي حديث للأناضول، قال تشوتوك إنه بعد زواجه في 2021 زاد وزنه 65 كيلو غرامًا في 9 شهور، ووصل إلى 205 كيلو غرامات.

من 205 إلى 95 كيلو غرامًا

وذكر أنه خضع لعملية تصغير معدة في عام 2022، ونجح في إنقاص وزنه من 205 إلى 95 كيلو غرامًا بفضل التزامه بحمية في غضون عام ونصف العام.

وأوضح أنه كان يواجه صعوبة حتى في تسوّق احتياجات المنزل عندما كان يعاني من الوزن الزائد، ويستعين بوالده وشقيقه لتلبية احتياجاته.

لحظة إصرار

وذكر أنه صمّم على إنقاص وزنه عندما واجه صعوبة حتى في احتضان طفلته حديثة الولادة، وملاعبتها.

وأوضح أنه بات يعتني بطفلته بكل سهولة ويلعب معها ويصحبها في جولات معه، بعد نجاحه في إنقاص وزنه.

وتابع “حتى عندما أصعد 7-8 طوابق، لا توجد مشكلة، يمكنني الصعود بسهولة”.

ولفت إلى أنه استعاد نمط التنفس الطبيعي وانتهت مشكلة التعرق الزائد لديه، كما بات ينام بشكل أفضل.