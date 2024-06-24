شارك في “قراصنة الكاريبي”.. هجوم قرش يودي بحياة ممثل أمريكي
مثّل أيضا في فيلم “بلو كراش”
قتلت سمكة قرش راكب الأمواج الممثل الذي كان يعمل منقذًا بالشواطئ، تامايو بيري، قبالة ساحل جزيرة أواهو في ولاية هاواي الأمريكية.
وأعلن كيرت لاجير، من قسم سلامة المحيطات بمدينة هونولولو، مصرع بيري (49 عامًا) أثناء ركوبه الأمواج بالقرب من نورث شور في أواهو أمس الأحد.
“خسارة مأساوية”
وكان بيري قد ظهر في فيلم “بلو كراش” عام 2002 الذي كان يدور حول ركوب الأمواج، مع الممثلة كيت بوسورث.
كما أنه قام بدور صغير في الجزء الرابع من سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي”.
ووصف ريك بلانجياردي، عمدة هونولولو، بيري بأنه كان صاحب شخصية محبوبة في منطقة نورث شور بأواهو، وقال إن وفاته “خسارة مأساوية”.
🚨‼️El actor Tamayo Perry, de 'Piratas del Caribe', muere tras ser atacado por un tiburón en Hawái
Tamayo Perry también participó en series como 'Hawaii 5.0'
QEPD 🙏 pic.twitter.com/wXs1hSBCiU
— Dan-i-El (@DanielJ23480098) June 24, 2024