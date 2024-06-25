تونس.. ناد للفنون الجسمانية يُحول شباب مدينة بوحجلة من الوصم بالإجرام إلى أبطال (فيديو)

أسس إدريس عواق نادي “ثاندر كرو” للفنون الجسمانية المنوعة في مدينة بوحجلة التونسية عام 2018، ساعيًا لتغيير الصورة النمطية عن أهالي المنطقة.

يحظى النادي بإقبال جيد من الشباب، ويرغب إدريس عن طريق مشروعه في إثبات قدراتهم الفنية بعد أن سئم أفكار بعض التونسيين الذين يصفون أولاد المدينة بأنهم سارقون ومجرمون، إذ يقول: “نحن فنانون ومبدعون ولقد حققنا عدة جوائز على المستوى الوطني”.

وتحدث إدريس عن وضع بعض الشباب قبل انضمامهم إلى النادي قائلا: “جزء منهم كان منقطعًا عن الدراسة، وأيضا يوجد من كان يستهلك المواد المخدرة.. لكن بعد دخولهم تركوا تلك العادات”.

وأكد أن من مساعيه إيصال شباب المنطقة المنضمين إلى النادي إلى النجومية: “هدفي أن يرفعوا البطولات الدولية، وأن يُقال إنهم خرجوا من بوحجلة المهمشة إلى العالمية، ليصبحوا قدوة للكثير من الشباب”.

وبيّن عضو النادي غيث إدوزي، تأثير النادي فيه: “تغيرت فيني أشياء كثيرة، دخلت قبل 6 سنوات وأصبحت هذه المجموعة عائلتي الثانية”.

وعبر غيث عن استيائه من الردود السلبية على فكرتهم: “لازم الناس تساندنا وتشجعنا، لا أن تشتمنا وتستهزئ بما نعمله هنا.. ولكن هذا الكلام يدخل أذننا ونخرجه فورًا دون اكتراث”.

ويحتوي النادي على أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية، أبرزها رقصة الشارع الشهيرة في عدة بلدان (بريك دانس) التي أُدرجت رسميًّا في قائمة رياضات الأولمبياد لأول مرة قبل 3 أعوام.