“المحفظة معايا”.. أكثر من 34 ألف يورو لمشرَّد في هولندا بعد “تصرُّف أمين” (شاهد)

جمعت حملة عبر الإنترنت أكثر من 34 ألف يورو لرجل مشرَّد، أعاد إلى الشرطة محفظة منسية في قطار في أمستردام كانت تحوي مبلغًا يقرب من ألفي يورو.

وقال هاجر العلي (33 عامًا) في تصريحات أوردها موقع للتمويل الجماعي جمع 34102 يورو في يوم واحد، إن هذا التصرف المدني “غيَّر” حياته تمامًا.

“دعم هاجر الأمين”

ومن شأن هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم “دعم هاجر الأمين”، أن تتيح للرجل المشرَّد منذ 18 شهرًا أن يغطي تكاليف الإيجار ويجد مجددًا سقفًا يؤويه، وفق الموقع.

كما تلقى هاجر العلي، وهو أب لطفلين، الكثير من الرسائل من أشخاص يعرضون عليه العمل.

Hadjer Al-Ali a été récompensé d'un simple bon d'achat après avoir apporté au commissariat 2.000 euros trouvés dans un train. Mais une cagnotte en ligne lui a permis de récolter plus de 34.000 euros. pic.twitter.com/dcHzox2HSo — Oumma.com (@oumma) June 26, 2024

“المحفظة معايا”

وعثر هذا الرجل الذي كان يتردد على محطة أمستردام المركزية على المحفظة خلال جولة اعتاد القيام بها لجمع الزجاجات البلاستيكية بهدف بيعها.

وقالت الشرطة إن المحفظة كانت “تحوي نحو 2000 يورو، لكن للأسف لم يكن فيها أوراق ثبوتية أو أي شيء يتيح الاتصال بصاحبها”.

جائزة “الإبهام الفضي”

وأضافت “بما أننا نؤمن بضرورة مكافأة الشخص عن نبله، حصل العلي على جائزة (الإبهام الفضي) التي نمنحها أحيانًا للمواطنين، مع هدية بقيمة 50 يورو”. وإذا لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها خلال عام، فسيُعطى المبلغ إلى هاجر.

وقال هاجر العلي في مقطع مصور عبر إنستغرام “أتوجه بالشكر الجزيل للجميع، لا أستطيع أن أصف شعوري الآن، لقد غمرتني الرسائل من الناس الذين يتوجهون لي بألطف الكلام”.