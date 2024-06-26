قائدة طائرة توثق لحظة نجاتها بعد فتح غطاء طائرتها في منتصف الرحلة (فيديو)
وثقت قائدة الطائرة الهولندية نارين ميلكومجان لحظات صعبة عاشتها حين تعرضت طائرتها لفتح غطائها في منتصف رحلة كادت تودي بحياتها.
وشاركت ميلكومجان تجربتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور نحو عامين على الحادث، دون تحديد التاريخ بدقة.
وجاءت مشاركة ميلكومجان بهدف نقل تجربتها إلى المتدربين الجدد، لتجنب الوقوع في الأخطاء، وأكدت ضرورة القيام بفحص شامل للطائرة قبل الإقلاع، والتأكد من مراعاة جميع معايير السلامة والأمان.
وشددت ميلكومجان على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة مستقبلًا.
قائدة طائرة هولندية توثق لحظات عصيبة عاشتها كادت أن تتعرض فيها للموت بعد أن فُتح غطاء طائرتها في منتصف الرحلة
نارين ميلكومجان، شاركت عبر حسابها توثيقها للرحلة بعد "نحو عامين" -دون تحديد التاريخ بدقة- من النجاة، وذلك لنقل التجربة للمتدربين الجدد، لتجنب الوقوع في الأخطاء، وأكدت… pic.twitter.com/L3bmlUWstZ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2024