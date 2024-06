زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بيرو (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات سواحل بيرو، اليوم الجمعة، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، وما زال خطر وقوع تسونامي قائما على طول بعض السواحل.

ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8.8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا.

وكان المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) قال إن هناك تهديدا بحدوث تسونامي بعد الزلزال استنادا إلى البيانات المتاحة، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إنه لا يوجد مثل هذا التهديد.

A preliminary M7.2 earthquake struck off the coast of Peru early Friday and was felt as far as the capital, Lima, about 600 miles away.pic.twitter.com/LNF1xK5rWU

— Massimo (@Rainmaker1973) June 28, 2024