لأول مرة.. أبل تقرر بيع نظارات “فيجن برو” خارج الولايات المتحدة

أعلنت شركة “أبل” الأمريكية عن توفر نظارتها “فيجن برو” في العديد من الدول، حيث أصبح بإمكان العملاء في الصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة شراء هذا الجهاز الخاص بالواقع المختلط.

هذه المرة الأولى التي يتم فيها عرض المنتج للبيع خارج الولايات المتحدة، إذ تم قبول الطلبات بشكل مسبق في 5 دول أخرى وهي كندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يبدأ البيع الرسمي للمنتج في 12 يوليو/تموز.

ويختلف سعر النظارة في الدول المختلفة. في الصين سعر أول فئة من النظارة أعلى بنسبة 18% تقريبًا عن السعر في الولايات المتحدة، حيث يصل إلى 29999 يوان (نحو 4128 دولار) مقارنة بسعر البيع بالتجزئة البالغ 3500 دولار في الولايات المتحدة.

Apple Vision Pro is available for immediate purchase in China, Hong Kong, Japan & Singapore

You can now pre-order the  Vision Pro in Australia, Canada, France, Germany & the UK. Release date is July 12 for these countries.

