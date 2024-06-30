مشهد مذهل لعاصفة برق تشطر شجرة إلى نصفين في فرنسا (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطع فيديو يوثق لحظة مذهلة لصاعقة برق تشق شجرة إلى نصفين في بلدية أوجي، الواقعة في منطقة نوفال أكيتان غربي البلاد.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته مجموعات محلية، القوة المذهلة لصاعقة البرق حيث شطرت الشجرة بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة.

وفي تصريح لقناة “بي إف إم”، أكد عمدة أوجي (لوران بالوج) أن المشاهد المتداولة قوية بالفعل، لكن لحسن الحظ لم تشهد المنطقة خسائر كبيرة باستثناء بعض الأضرار المادية.

24 ألف وفاة سنويًّا

والبرق هو ظاهرة طبيعية تظهر في صورة شرارة كهربائية، تنشأ عن تفريغ مفاجئ وعنيف في مناطق الغلاف الجوي المشحونة.

وعندما يكون التفريغ الكهربائي شديدًا بين السحاب وجسم مشحون على الأرض يسمى البرق والرعد المصاحب له حينها الصاعقة.

ويُقدَّر حدوث البرق بـ50 حدثًا في الثانية الواحدة تؤدي 20% منها إلى ضربات أرضية.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 24 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم بسبب البرق مع 10 أضعاف العدد من الإصابات سنويًّا.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، يقتل البرق نحو 20 شخصًا كل عام في الولايات المتحدة ويصاب مئات آخرون، بينما يعاني بعض الناجين أضرارًا عصبية مدى الحياة.