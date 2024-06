شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمر في البرازيل أن الشركة أطلقت أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب.

وكشف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال المؤتمر، مساء أمس الخميس.

ويمثل الإعلان تحولا لواتساب، وهو تطبيق مجاني مشفر للمراسلة يتباهى بالحفاظ على الخصوصية، وقد تجنب منذ مدة طويلة الإعلانات التي تشكل أساس تطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.

وتتيح ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، مزايا فيما يتعلق بالتجارة والمدفوعات عبر التطبيق منذ عدة أعوام، بما في ذلك المراسلات التجارية التي يمكن أن تستخدمها الشركات في محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية لأشخاص شاركوا أرقام هواتفهم معها.

