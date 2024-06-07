شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمر في البرازيل أن الشركة أطلقت أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب.

وكشف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال المؤتمر، مساء أمس الخميس.

ويمثل الإعلان تحولا لواتساب، وهو تطبيق مجاني مشفر للمراسلة يتباهى بالحفاظ على الخصوصية، وقد تجنب منذ مدة طويلة الإعلانات التي تشكل أساس تطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.

وتتيح ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، مزايا فيما يتعلق بالتجارة والمدفوعات عبر التطبيق منذ عدة أعوام، بما في ذلك المراسلات التجارية التي يمكن أن تستخدمها الشركات في محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية لأشخاص شاركوا أرقام هواتفهم معها.

🚨META LAUNCHES AI-DRIVEN AD TARGETING FOR BUSINESSES ON WHATSAPP Meta announced the launch of its first AI-driven ad targeting program for businesses on WhatsApp, aiming to generate revenue from the popular chat service. Zuckerberg unveiled the tool in a video at a conference… pic.twitter.com/oIZcTg0Pxo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 6, 2024

لكن هذه الأدوات كانت غير فعالة فيما سبق، وتبعث برسائل مزعجة إلى جميع المستخدمين الذين اختاروا أن تتواصل الشركة معهم.

ومن المقرر أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأساليب المتبعة في فيسبوك وإنستغرام لتوجيه الرسائل إلى عملاء يُرجح أن يهتموا بها، بشرط أن يستخدم العملاء رقم الهاتف نفسه في الحسابات المختلفة.

وقال جيلهيرم هورن، رئيس الأسواق الاستراتيجية في واتساب، لرويترز، إن أدوات الذكاء الاصطناعي ستمنح الشركات إمكانية تحسين توصيل الإعلانات للمستخدمين الذين من المرجح أن يتفاعلوا معها، وأضاف أن “هذا مهم جدا للشركات لأنهم يدفعون ثمن تلك الرسائل”.

وتكثف ميتا جهودها لكسب المال من تطبيق واتساب، وهو أكبر تطبيق تملكه من حيث عدد المستخدمين اليومي. وعلى الرغم من شعبية الخدمة وسعر الاستحواذ المذهل الذي بلغ 22 مليار دولار عام 2014، فلم تساهم حتى الآن إلا بجزء صغير من إجمالي إيرادات ميتا.