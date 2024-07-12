خطيب المسجد الحرام يدعو لأهل فلسطين وتحرير المسجد الأقصى (فيديو)

دعا خطيب المسجد الحرام بالسعودية، الشيخ صالح بن حميد، الجمعة، لأهل فلسطين وللمسجد الأقصى، في ظل مواصلة إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وقال الشيخ بن حميد “اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، واجبر كسرهم، وفك أسرهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واقبلهم شهداء عندك”.

كما دعا للمسجد الأقصى قائلا “اللهم حرر المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين، وعلّ شأنه، وارفع مكانه، ورسخ بنيانه، وثبت أركانه”.

فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: اللهم كن مع إخواننا في #فلسطين وأثلج قلوبنا بتحرير #المسجد_الأقصى#الإخبارية pic.twitter.com/Hnxc8T202x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2024

والشهر الماضي، حثّ إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي في ختام خطبة عرفة، الحجاج والمسلمين في العالم على الدعاء لأهل فلسطين، التي يعاني فيها قطاع غزة منذ تسعة أشهر حربًا إسرائيلية مستمرة.

وأكد أهمية الدعاء “لإخواننا في فلسطين الذين مسّهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكًا للدماء، وإفسادًا في البلاد، ومنعًا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء”.

وخلال موسم الحج، تداول ناشطون تسجيلات لضيوف الرحمن وهم يرفعون أيديهم بالدعاء لأهل غزة، ويعبرون عن تضامنهم معهم وتمنياتهم لهم بالسلامة والرحمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.