“الطاقم لا يزال مفقودا”.. انقلاب ناقلة النفط “برستيج فالكون” قبالة ساحل عُمان

أعلن مركز الأمن البحري العماني انقلاب ناقلة النفط “برستيج فالكون” التي ترفع علم جمهورية القمر المتحدة، وذلك على بعد 25 ميلًا بحريًّا جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم.

وأشار المركز في منشور له على الصفحة الرسمية بمنصة إكس، إلى أنه تم تفعيل عملية “بحث وإنقاذ” بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الناقلة لا تزال “غارقة ومقلوبة”

يأتي ذلك بعد يوم من الإبلاغ عن غرق الناقلة، وذكر المركز في منشور آخر على منصة إكس أن طاقم الناقلة “برستيج فالكون” (PRESTIGE FALCON) مكون من 16 شخصا هم 13 هنديا و3 سريلانكيين.

وقال المركز إن الناقلة لا تزال “غارقة ومقلوبة”. ولم يؤكد ما إذا كانت قد استقرت أو ما إذا كانت المنتجات النفطية التي تحملها قد تسربت إلى البحر.

تعقيباً على حادثة انقلاب ناقلة النفط التي ترفع علم جزر القمر جنوب شرق رأس مدركة… pic.twitter.com/f5F8qjGfPx — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) July 16, 2024

الوجهة اليمن

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن باليمن.

وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت عام 2007. وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في وقت متأخر من أمس الاثنين بأن السلطات أجرت عملية بحث وإنقاذ في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية.

ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لعمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسية في السلطنة بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.