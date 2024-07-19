ماذا تعرف عن شركة “كراود سترايك” التي تسببت في العطل التقني العالمي؟

شهدت العديد من دول العالم، اليوم الجمعة، خللًا تكنولوجيًا واسع النطاق، مما أدى إلى تعطيل خدمات شركات الطيران والمصارف والبورصات ووسائل الإعلام، وكانت شركة “كراود سترايك” للأمن السيبراني في صلب هذه المشكلة العالمية.

وأعلن جورج كورتز، المدير التنفيذي للشركة، الجمعة، أن العطل الفني الذي تسبب في تعطيل الخدمات حول العالم “ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا”.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected. We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

وأوضح كورتز في منشور على منصة “X” أن الشركة تعمل على معالجة العطل الذي نتج عن تحديث برمجي لأنظمة “ويندوز”، وأكد أن أنظمة “ماك” و”لينكس” لم تتأثر.

ويُعد هذا الحادث أحد التحديات التي واجهت شركة “كراود سترايك” التي تتمركز في تكساس.

تاريخ “كراود سترايك”

أسست “كراود سترايك” في عام 2011 بوساطة جورج كورتز، ديميتري ألبيروفيتش، وغريغ مارستون، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 85.3 مليار دولار، ويعمل بها نحو 8500 شخص.

تقدم الشركة خدمات حماية الأحمال السحابية، والنقاط النهائية، واستخبارات التهديدات.

منصة “فالكون”

تعتمد “كراود سترايك” على منصة “فالكون” للحوسبة السحابية لتوفير حماية متكاملة وفعّالة ضد التهديدات السيبرانية، وهذه المنصة تتميز بقدرتها على تحديد المهاجمين وإيقاف تقنياتهم.

وجورج كورتز ودميتري ألبيروفيتش جورج كورتز، المدير التنفيذي للشركة، معروف بزياراته المتكررة إلى إسرائيل واستثماراته الكبيرة في الشركات الرقمية.

ودميتري ألبيروفيتش، المؤسس الآخر، هو مواطن أمريكي من أصل يهودي روسي.

استحواذات ونشاطات في إسرائيل

تقدم “كراود سترايك” منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية وتنفّذ أنشطة مهمة في مجال الأمن السيبراني هناك.

واستحوذت الشركة في عام 2020 على الشركة الإسرائيلية الناشئة “Preempt Security”، وأسست مركزًا كبيرًا للبحث والتطوير في إسرائيل عام 2022.

أبرز الإنجازات

“كراود سترايك” عرفت بكشفها عن الهجوم السيبراني على الوكالات الحكومية الأمريكية عام 2016 وربطه بروسيا.

ورغم انتقادات حول اعتمادها على عدد قليل من كبار مزودي الخدمات التقنية، تظل الشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني بفضل تقنياتها المبتكرة وسحابة “فالكون”.

وتشغل “كراود سترايك” أكثر من 7900 موظف وتعمل في أكثر من 170 دولة.

وفي الربع المالي المنتهي في إبريل/نيسان الماضي، حققت الشركة إيرادات تزيد عن 900 مليون دولار، مع تقديرات لإيرادات تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.