ماذا تعرف عن شركة “كراود سترايك” التي تسببت في العطل التقني العالمي؟

شهدت العديد من دول العالم، اليوم الجمعة، خللًا تكنولوجيًا واسع النطاق، مما أدى إلى تعطيل خدمات شركات الطيران والمصارف والبورصات ووسائل الإعلام، وكانت شركة “كراود سترايك” للأمن السيبراني في صلب هذه المشكلة العالمية.

وأعلن جورج كورتز، المدير التنفيذي للشركة، الجمعة، أن العطل الفني الذي تسبب في تعطيل الخدمات حول العالم “ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا”.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.

We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…

