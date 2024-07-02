لحظات مؤثرة.. شاهد كيف استقبل شاب ليبي والدته العائدة من الحج؟ (شاهد)

استقبل شاب ليبي والدته العائدة من أداء مناسك الحج في مطار سبها الدولي، اليوم الثلاثاء، في مشهد مؤثر يعكس برّ الأبناء وحبهم لوالديهم.

الشاب عبد القادر الرغروغي احتضن والدته وحملها، ودار بها حُبًّا وسط أجواء من الفرح والسرور، مما أدخل البهجة والراحة في قلبها وقلوب الحاضرين.

وكانت الأفراح قد عمّت مطار سبها الدولي حيث توافد الأهالي والأقارب لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من مكة المكرمة.

ورصدت عدسات الصحفيين اللحظات الجميلة والتقاطات مؤثرة توثق فرحة الاستقبال ودموع الفرح التي امتزجت بالأجواء الروحانية.

وفي مقطع التقطه المصور عبد الرحمن الطاهر، يُظهر لحظة وصول عبد القادر الرغروغي إلى مطار سبها لملاقاة والدته العائدة من الحج.

في مشهد مؤثر .. شاب ليبي يحتضن والدته خلال عودتها من الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. pic.twitter.com/4txYl43ywf — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) July 2, 2024

ويمكن رؤية الفرحة على وجه عبد القادر وهو يحتضن والدته بدموع الفرح، وسط مزيج من الأحاسيس التي تعبّر عن الامتنان والسعادة.

وكان حساب نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة قد نشر تفاصيل إضافية عن استقبال الحجاج، موضحًا الجهود المبذولة لضمان وصولهم بسلامة وأمان.

ويعرض الفيديو لقطات من الاحتفالات وبعض الكلمات الترحيبية من المسؤولين.